Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Stefania spia Ezio e Gloria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 8 marzo

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, martedì 8 marzo, vediamo Stefania sempre più irrequieta e convinta che il padre abbia una relazione con Gloria. La ragazza tiene d’occhio le mosse di Ezio e quelle di Veronica e osserva attentamente la Moureau. Accorgendosi di un incontro appartato tra Ezio e Gloria si nasconde per ascoltare la loro conversazione, pronta a smascherarli. Nel frattempo Vittorio affronta Dante di petto nel tentativo di fargli capire chi comanda ma non ottiene la reazione attesa. Il rivale, infatti, sembra schernirlo, condividendo in seguito la seconda vittoria raggiunta con la complice Fiorenza, la quale pregusta il suo colpo finale contro Adelaide. Maria ritorna in città e racconta a tutti di essersi riconciliata con Rocco ma ciò che dice non corrisponde al suo strano comportamento e tutti iniziano a pensare che stia mentendo riguardo quanto accaduto.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Agnese è preoccupata per Maria, che è partita per Roma per chiarire le cose con Rocco dopo aver scoperto di essere stata tradita. La signora Amato spera fortemente che suo nipote abbia messo la testa a posto e che i due riescano a ricucire il loro rapporto. Stefania continua a fare congetture riguardo una possibile relazione di suo padre con un’altra donna (in seguito alla decisione di Ezio di annullare il matrimonio con Veronica) e, dopo una conversazione in segreto con Marco, i suoi sospetti cadono sulla capo commessa Gloria Moreau, la quale, la mattina stessa, aveva avuto atteggiamenti ambigui con il padre. Mentre si avvicina l’orario di chiusura ai grandi magazzini, Marco si reca da Stefania per dirle che ha sentito Ezio parlare di un momento di crisi con Veronica. La ragazza è sempre più inquieta. A questo punto pensa sia giusto affrontare il padre, la sera stessa ci prova ma non riesce ad arrivare fino in fondo. D’altra parte Gloria si preoccupa vedendo Stefania stranamente assente, pensierosa e distratta. Prima ancora che Vittorio possa comunicare al team che Dante è il nuovo socio che ha sostituito Umberto Guarnieri, il rivale si presenta davanti alle ragazze mettendole di fronte alla novità, suscitando il disappunto dello stesso Vittorio e lo choc generale. Vittorio mette poi in atto la prima mossa per provocare il nuovo socio coinvolgendo la televisione e invitando una delle signorine Buonasera, le più amate dagli italiani, a presentare la nuova collezione dell’Atelier, nella convinzione che la mossa commerciale possa portare benefici alla reputazione e alle vendite del grande magazzino.

LEGGI ANCHE:

