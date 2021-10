Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Flora a Villa Guarnieri

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 8 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 8 ottobre, della soap opera “Il paradiso delle signore” Vittorio affronta Massimo dicendogli di lasciare in pace Anna. Flora, quindi, dopo vari dubbi, si trasferisce a casa della Contessa. A Villa Guarnieri, Adelaide decide di conquistarsi la fiducia della nuova stilista del Paradiso, per poter scoprire il segreto che nasconde. Vittorio si ritrova a discutere con Umberto. I due hanno dei punti di vista differenti legati alla nuova uscita del Paradiso Market. Umberto, inoltre, rimproveraVittorio di aver scelto Ezio come nuovo presidente della Palmieri. Tina fa il suo improvviso ritorno a Milano. La giovane, però, continua a non essere sincera con nessuno e non rivela i reali motivi che l’hanno spinta purtroppo a partire per la Svizzera. Stefania accetta la proposta del padre di andare a vivere insieme. La fanciulla, infatti, si trasferisce con Ezio nella casa in cui una volta c’erano i Cattaneo.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Eda aiuta Serkan, ma...

Il paradiso delle signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” Massimo Riva fa la sua comparsa inaspettata al Circolo. L’uomo sta cercando di mettersi in contatto con Anna, ma non ha buoni propositi. Nel frattempo, la sua ex fidanzata riceve il consiglio da parte di Roberto di conoscere meglio Salvatore e di dimenticare una volta per tutte il suo recente passato che l’ha fatta soffrire. Anche Vittorio Conti offre tutto il suo supporto ad Anna e le fa un’importante offerta di lavoro. Anna però non sa se accettare. Dopo aver litigato per l’ennesima volta con Agnese, a causa della gelosia eccessiva della donna, Armando è costretto a fare una scelta definitiva sulla loro relazione. Giuseppe, poi, riceve delle importanti notizie dalla Germania.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Felipe vuole andare via da AcaciasBeautiful/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Finn resta il medico di Steffy

© RIPRODUZIONE RISERVATA