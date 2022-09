Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Adelaide giura vendetta

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 8 settembre

Le anticipazioni di Il Paradiso delle Signore di oggi, giovedì 8 settembre 2022, ci rivelano che Marco è follemente innamorato di Stefania e non può fare a meno della sua lontananza. Finalmente ha trovato la donna della sua vita e vuole legarla a sé per sempre. Dopo qualche tentennamento decide di regalarle un anello di fidanzamento. Con molto dolore al cuore la Venere è costretta a rifiutare per non permettere a Gemma di denunciare la madre. Inventa la scusa che è troppo presto, ha bisogno di tempo per pensarci in quanto è un passo molto importante. Marco non sa cosa risponderle, eppure era sicuro che i sentimenti della Venere nei suoi confronti fossero profondi. Adelaide si è resa conto che Umberto l’ha lasciata perché innamorato di Flora. La contessa non riesce a reggere il confronto, Umberto ha preferito una donna più giovane e non ha perso tempo di correrle dietro. Non è la prima volta che subisce un tradimento dal Guarnieri, questa volta però non è intenzionata a perdonarlo e già sta pensando a come vendicarsi della coppia. Ludovica ha rotto la sua relazione con Marcello ed è molto affranta. Il barista sente la sua mancanza, ma si ripete che è stata la scelta giusta. Ferdinando ne approfitta per avvicinarsi alla ragazza e le propone di partire con lui e alcuni suoi amici per la Grecia. La Brancia accetta volentieri, ha bisogno di divagarsi e allontanarsi da Milano. Vittorio non apprezza la presenza di Dante accanto a Beatrice. Gli ultimi avvenimenti gli hanno fatto capire che i sentimenti dell’imprenditore nei riguardi della cognata sono sinceri, tanto da rinunciare a impossessarsi del Paradiso. I due si amano e non riescono a stare lontani. Ora tocca a Vittorio Conti fare tutto il possibile per farli riavvicinare.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Il Paradiso delle Signore Stefania si comporta in modo strano, anche Gloria si è accorta che c’è qualcosa che la turba, ma la ragazza preferisce tenersi tutto per sé. Anche Marco è frastornato dal suo atteggiamento. Fino a qualche giorno fa si amavano perdutamente e ora lo evita. Purtroppo la Colombo sta subendo il ricatto di Gemma che non ha perso la speranza di tornare tra le braccia del Di Sant’Erasmo. Se Stefania non si allontanerà dal ragazzo, Gemma denuncerà la Monrau alla polizia. Per risolvere i suoi problemi la Colombo sa che deve rinunciare all’amore di Marco. Gloria si rende conto che la sofferenza della figlia dipende da lei e ora che l’ha ritrovata non deve essere di nuovo la causa del suo male. Flora ha preso una drastica decisione. Ha scelto di lasciare Milano e il lavoro al Paradiso per accettare una proposta più allettante in America. In questo modo non solo ha dato una lezione ad Adelaide, ma si è liberata di Umberto lasciandogli l’amaro in bocca. La contessa è disposta a tutto pur di tenersi accanto il Guarnieri ed è decisa a perdonarlo a una condizione: dimenticare Flora. Questa volta il Guarnieri non è disposto a sacrificare la sua felicità e lascia in tronco Adelaide per correre dalla Gentile. Anche Marcello è molto confuso. Da giorni si sta chiedendo se vale la pena continuare la sua storia con Ludovica. Il suo lavoro da barista non gli permette di garantire alla Brancia il tenore di vita a cui è abituata e la soluzione migliore per entrambi è chiudere la relazione. La ragazza non prende bene la scelta di Marcello e si lascia consolare da Ferdinando. Intanto Vittorio è in guerra con se stesso, da una parte vorrebbe liberarsi di Dante, dall’altra nota che l’assenza dell’imprenditore nella vita della cognata sta portando molta sofferenza. Suo malgrado, accetta i sentimenti di Beatrice nei confronti di Dante e le lascia vivere la sua storia d’amore senza nessun intralcio da parte sua.

