Il Paradiso delle Signore, quando torna in onda?/ Tersigni: “abbiate pazienza”

Il Paradiso delle Signore si ferma ufficialmente. Oggi va in onda l’ultima puntata della soap opera di Raiuno girata prima dello stop per l’emergenza coronavirus. Quando tornerà in onda, dunque, la serie? A rispondere a questa domanda, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair è il protagonista Alessandro Tersigni che promette ai fans che, presto, lui e i suoi colleghi torneranno a recitare sul set del Paradiso. La seconda stagione della soap sarebbe dovuta andare in onda fino a maggio inoltrato. L’emergenza coronavirus, però, ha bloccato il set e la seconda stagione si è fermata a 135 episodi su 160. Tersigni, però, insieme ai colleghi, spera di poter tornare sul set a giugno: “Il Paradiso delle Signore chiude i battenti per colpa del coronavirus. Mancano quattro settimane di lavoro. Vittorio e Marta avevano una piccola sorpresa da regalarvi, ma abbiate pazienza. Presto arriverà”, dice l’attore dal terrazzo della sua casa.

IL PARADISO DELLE SIGNORE SI FERMA: LA SOAP OPERA

Gli attori de Il Paradiso delle Signore, dunque, quando torneranno sul set per finire di girare le puntate della seconda stagione? “Torneremo sul set spero presto. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma girano delle voce e queste voci ci portano a giugno“, spiega Alessandro Tersigni che, però, non sa ancora la data precisa. Alessandro Tersigni, poi, ha svelato come sta trascorrendo la quarantena. «Non è male, perché lavorando sempre fuori casa ho riscoperto il piacere di stare insieme alla mia famiglia e soprattutto a mio figlio di due anni e mezzo. Ora capisco le maestre d’asilo. è un po’ pesante. Capisco anche chi ha due o tre figli. Non è facile, ti devi inventare sempre qualcosa con i bambini. Alla sera sei stanco, ma è divertente, la stiamo vivendo bene», conclude l’attore che spera di poter tornare presto a regalare emozioni ai fans con il personaggio di Vittorio Conti.



