“Il patriarcato è dannoso per il clima”/ Lo studio: “Uomini meno coinvolti perché…”

“La mascolinità tossica è la ragione per cui ci sono così tanti uomini esitanti per il clima?“. Se lo chiede l’Independent in un articolo in cui si mette in evidenza come alcuni uomini sono ancora molto riluttanti a cambiare le loro abitudini quotidiane per salvare l’ambiente, forse a causa del patriarcato. Il principale consulente scientifico del Regno Unito, Sir Patrick Vallance, ha detto: “Penso che [il cambiamento comportamentale] stia iniziando. È dove deve essere ancora? Probabilmente no e penso che ci sia altro da fare“. Un nuovo studio ha scoperto che gli uomini, in particolare, devono essere più disposti a cambiare le proprie abitudini per diventare più ecologici rispetto alle donne. Il rapporto del think tank Global Future ha anche scoperto che un numero significativamente maggiore di donne sperimenta alti livelli di ansia ecologica rispetto agli uomini, con il 45% delle donne che dichiara di sentirsi ansioso per la crisi climatica rispetto al 36% degli uomini. In questo senso vanno anche i numeri del rapporto di Global Future, intitolato “A Crisis in Common “: circa il 40% delle donne intervistate afferma di aver cambiato il modo in cui acquista e mangia cibo per aiutare a combattere il cambiamento climatico. Al contrario, solo il 27% degli intervistati di sesso maschile ha riferito di fare lo stesso.

Clima, uomini meno coinvolti per colpa del patriarcato

A questo punto l’Independente si domanda: “Cosa c’è dietro la riluttanza degli uomini a modificare le proprie abitudini quotidiane per entrare a far parte dell’azione per il clima? E, cosa più importante, cosa si può fare per incoraggiarli a essere più proattivi nella giustizia climatica?“. Katrien Van der Heyden, esperta di genere specializzata in mascolinità e cambiamenti climatici, afferma al quotidiano britannico che gli uomini che si attengono alla definizione “tradizionale” di mascolinità hanno maggiori probabilità di essere riluttanti ad agire per il pianeta. Spiega: “Il problema non è con gli uomini in quanto tali. Abbiamo molti alleati maschi disposti a fare la loro parte. Invece, la causa principale è nella mascolinità patriarcale, e ci sono molti nomi per questo, inclusa la mascolinità tossica. È il modo tradizionale di definire la mascolinità come tutto ciò che non è femminile e tutto ciò che è potere e privilegio che trattiene molti uomini“.

Secondo Van der Heyden, gli uomini che aderiscono a questa idea di mascolinità spesso credono che essere premurosi equivalga a essere femminili – e che i “veri uomini” siano tutt’altro. “Questo sottogruppo di uomini crede che il ruolo dell’uomo sia quello di raccogliere ricchezza e ricchezza, per far crescere le economie, ma nel peggior senso possibile“, dice. “In molte culture, questo tipo di mascolinità è ancora ampiamente promosso tra i ragazzi. Vediamo che gli uomini che seguono questa ricetta sono molto meno inclini a prendersi cura del clima e a fare la loro parte per guarire la Terra. Questo è un problema enorme perché ci sono ancora molti uomini e ragazzi che ricevono quel messaggio, ed è lì che dobbiamo cambiare le cose“.

Clima, “il patriarcato è dannoso”

John Barry, psicologo e socio dirigente presso il Center for Male Psychology, avverte però che parlare di “mascolinità tossica” in relazione a questa riluttanza da parte degli uomini a prendere parte all’azione per il clima potrebbe portarli a “spegnersi” rispetto al dibattito. “Se vai in giro a cercare di convincere gli uomini a fare qualcosa, non è quello che funziona, specialmente se pensano che questo non sia davvero un motivo forte per fare qualcosa“, dice a The Independent. Barry afferma invece che gli uomini tendono a propendere per azioni che forniscono risultati immediatamente tangibili, il che potrebbe spiegare perché intraprendere quelle che vengono percepite come piccole azioni – come il riciclaggio o la scelta di marchi di abbigliamento più sostenibili – scoraggia molti uomini dal farlo. Anche un documento di discussione della MenEngage Alliance, una rete globale che lavora per coinvolgere gli uomini nel “raggiungere la giustizia di genere“, rivela come le identità di genere influenzino i “ruoli, le attività e i successivi contributi alle emissioni di carbonio” di uomini e donne. Il documento suggerisce che il fatto che ai ragazzini venga insegnato ad essere “assertivi, insensibili e senza paura” potrebbe essere il motivo per cui gli uomini percepiscono la crisi climatica come una minaccia minore rispetto alle donne. “Il patriarcato è dannoso per il nostro clima“, scrivono gli autori. Van der Heyden pensa che gli uomini che desiderano agire sulla crisi climatica spesso non hanno un modello da seguire, quindi non capiscono cosa possono fare per prendersi cura del pianeta: “Una volta che iniziano a parlare di questo ed esplorano diversi modi di essere un uomo e di essere umani, allora possono iniziare a guardare al cambiamento climatico in un modo nuovo“.

