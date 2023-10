“Il pesce non è mai fresco”/ Il ristorante di lusso è un incubo

Nella suggestiva cornice di un ristorante stellato, una giovane coppia sogna una serata romantica da ricordare. Il locale, conosciuto per la sua raffinata cucina e l’atmosfera fiabesca, sembrava il posto perfetto per festeggiare un’occasione speciale. Ma quello che avrebbero vissuto quella sera sarebbe andato ben oltre ogni immaginazione.

La coppia, avvolta nell’atmosfera romantica del luogo, non vedeva l’ora di gustare piatti prelibati e di condividere momenti indimenticabili.

Tuttavia, l’esperienza ha preso una piega inaspettata quando il maître del ristorante, un uomo dal portamento impeccabile e il volto serio, si è avvicinato al tavolo. Invece di una tradizionale introduzione o di un benvenuto caloroso, ha pronunciato parole che hanno sconvolto la coppia: “Il pesce qui non è mai fresco.”

Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Il maître, visibilmente confuso, ha iniziato a dare consigli strani sulla scelta dei piatti: “Il dolce è da evitare” ha detto con un tono grave, come se avesse appena svelato un oscuro segreto. La giovane coppia sempre più sbalordita. Quella non era proprio l’accoglienza che si aspetta in un ristorante di lusso.

E voi cosa avreste fatto?

È questa la trama del nuovo, ironico, spot di Italiaonline. “Le recensioni online del tuo business parlano per te” è la morale del video pubblicitario, che vede come protagonista un maître in difficoltà nel servire nel migliore dei modi i propri clienti.

Lo spot racconta il nuovo servizio Italiaonline dedicato alle imprese: la gestione a tutto tondo della reputazione online, dalle recensioni ai profili social. È ormai fondamentale infatti gestire l’immagine del proprio business su internet. Per questo Italiaonline offre un supporto costante e diversi pacchetti dedicati a imprese di ogni dimensione, dalle piccole alle grandi, con una promozione che prevede i primi tre mesi gratis.











