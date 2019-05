“Il Piave mormorava”, canzone del 24 maggio/ L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915

«Il Piave mormorava», la canzone del 24 maggio: oggi è il giorno di uno dei brani patriottici più noti della storia italiana, una canzone che celebra l’entrata dell’Italia nel 1915 nella prima guerra mondiale. Conosciuto anche come La leggenda del Piave, il brano è associato anche al 4 novembre, la giornata delle Forze Armate in ricordo della vittoria della Grande Guerra. «Il Piave mormorava/ calmo e placido al passaggio/ dei primi fanti/ il 24 maggio». Il brano è associato anche al 4 novembre, la giornata delle Forze armate in ricordo della vittoria della Grande Guerra», la prima strofa della canzone scritta nella notte tra il 23 e il 24 giugno del 1918 da Giovanni Ermete Gaeta, che nelle sue prime battute cita in maniera diretta il fiume che attraversa il Veneto ed ha una delle due sorgenti in Friuli Venezia Giulia, teatro di una sanguinosa battaglia nel corso della Grande guerra.

“IL PIAVE MORMORAVA”, LA CANZONE DEL 24 MAGGIO

Adottato provvisoriamente come inno durante la seconda guerra mondiale, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il brano del maestro napoletano Gaeta ebbe la funzione di inno nazionale fino al 1944, quando venne reintrodotta la Marcia Reale, a sua volta sostituita in maniera definitiva dall’Inno di Mameli. A non voler il ritorno a La Canzone del Piave fu il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, poiché offeso da Gaeta che si rifiutò di comporre l’inno nazionale della Democrazia Cristiana. Ma non solo: La canzone del Piave è stata riproposta come inno nazionale italiano il 21 luglio del 2008 da Umberto Bossi, intenzionato a sostituire l’inno di Mameli. Giornata di celebrazioni lungo il fiume, con Fratelli d’Italia che ha organizzato la manifestazione dal titolo “Non passa lo straniero”, in programma presso il sacrario Militare di Fagarè della Battaglia (Tv).

© RIPRODUZIONE RISERVATA