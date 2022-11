Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, chi lo ha fondato e storia/ Mariele Ventre l’ha diretto fino a…

Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna “Mariele Ventre”, la storia e gli esordi

Il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna è stato fondato nel 1963 a Bologna, ha festeggiato nel 2013 cinquant’anni di attività annoverando tra le sue esperienze 60 edizioni dello Zecchino d’Oro, incontri con i più importanti protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale quali Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Richard Attemborough, Peter Ustinov, gli Stadio, Irene Grandi, i Nomadi, Zucchero, Giorgio Gaber, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Albano e Katia Ricciarelli, oltre a un’intensa attività discografica e concertistica in Italia e all’estero, con partecipazioni a trasmissioni televisive e produzioni audiovisive. Formato inizialmente da cinque bambini di Bologna, protagonisti delle prime edizioni dello Zecchino d’Oro, il gruppo musicale nasce come scuola di canto corale con l’intento di avvicinare i bambini al mondo della musica sottolineandone il messaggio educativo e didattico. Oggi il Piccolo Coro conta 53 elementi tra i 3 e gli 11 anni di età. Dato interessante di questi ultimi anni è la presenza di bambini di varie nazionalità tra cui quella argentina, bengalese, ucraina, filippina.

Mariele Ventre continuò a dirigere il coro fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 1995 a causa di un cancro al seno. In suo onore, il coro è stato ribattezzato Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano. Dal 1996 la direzione è affidata a Sabrina Simoni, allieva e collaboratrice della Ventre. Il coro è conosciuto in tutto il mondo e tiene concerti anche all’estero (come quello in Cina del dicembre 2015) e ha cantato per manifestazioni importanti, come l’Expo di Milano.

Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna “Mariele Ventre”, gli appuntamenti e le tournée

Il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna si ispira ai valori della tradizione francescana: solidarietà, uguaglianza, attenzione agli ultimi rispetto per ogni creatura, amore. Al coro è conferito il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell’Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa principalmente di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale. Tra gli appuntamenti di rilievo degli ultimi anni, nel 2015 il Piccolo Coro è stato ospitato per due concerti ad Expo. Nello stesso anno ha preso parte al Sinodo dei Vescovi in Sala Nervi, Roma, in presenza di Papa Francesco che ricevuto di nuovo i bimbi nel dicembre del 2017 a Roma, incontro, quest’ultimo che ha anticipato quello Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel 2015 il gruppo è stato per la prima volta in tournée a Shanghai, esperienza che si è ripetuta nel 2016, con 8 spettacoli sold out tra Shanghai e Pechino, e nel 2017 con 7 concerti, sempre sold out, tutti a Shanghai. In occasione dell’anniversario del 60° Zecchino d’Oro, nel 2017 il Piccolo Coro ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo; nel 2018 è tornato sul palco dell’Ariston a sostegno della band bolognese “Lo Stato Sociale” con cui ha interpretato il brano “Una vita in vacanza”, assieme a Paolo Rossi, nella serata dedicata ai duetti del 68° Festival di Sanremo.











