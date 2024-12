Il piccolo diavolo, film su Rai 3 diretto da Roberto Benigni

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:05, il film comico del 1988 dal titolo Il piccolo diavolo. La pellicola è diretta ed interpretata dall’attore, comico e regista premio Oscar Roberto Benigni, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 1983 con Tu mi turbi. Al suo fianco l’attore statunitense Walter Matthau, che in quello stesso anno prese parte anche a Lo strizzacervelli con Dan Aykroyd, e l’attrice Nicoletta Braschi, moglie di Benigni e sua immancabile compagna sullo schermo.

Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato/ Il colpo di fulmine dopo l'amore con Levante

Nel cast del film Il piccolo diavolo anche Stefania Sandrelli, Giacomo Piperno, Franco Fabrizi, Paolo Baroni e Annabella Schiavone. Per quanto riguarda le musiche, invece, sono state composte da Evan Lurie, che lavorerà con Benigni anche in Johnny Stecchino (1991) e Il mostro (1994).

La trama del film Il piccolo diavolo: un Benigni all’ennesima potenza

Il piccolo diavolo racconta la storia di Maurizio (Walter Matthau), un sacerdote americano che sta attraversando un momento molto difficile poiché si è innamorato di una donna.

L’uomo viene chiamato con urgenza per eseguire un esorcismo su una parrucchiera di nome Giuditta ed è così che appare un diavoletto (Roberto Benigni), completamente svestito e dall’aspetto piuttosto burlesco, che decide di farsi chiamare come la donna.

El Ma, chi è?/ Da X Factor a Capodanno in musica 2024: "Sogno di diventare un popstar"

Il diavoletto è sicuro di voler restare sulla Terra per divertirsi e scoprire cose nuove, ma il sacerdote non sa cosa fare, e decide di fare finta che sia un suo lontano parente.

Ben presto, però, Giuditta inizia a combinare una serie di guai e per cercare di porre rimedio ai problemi causati dal diavoletto, Maurizio sarà costretto a corrergli dietro su e giù per il Paese.

Tutto cambia quando Giuditta incontra una ragazza bellissima, Nina (Nicoletta Braschi), di cui si innamora immediatamente. Il diavoletto vorrebbe trascorrere una notte di passione con lei, ma non riesce poiché completamente all’oscuro di cosa sia l’intimità fisica.

Giuditta, ormai, non può più stare lontano da Nina e, quando scoprirà che anche lei a sua volta è un diavolo che è stata inviata sulla Terra per riportarlo agli inferi, non potrà fare altro che seguirla.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh?/ Rottura per volere di Patty Pravo