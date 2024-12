E io mi gioco la bambina, con la regia di Walter Bernstein

Venerdì 20 dicembre, su Rete 4, verrà trasmessa nel pomeriggio alle ore 16:30, la commedia per famiglie del 1980 dal titolo E io mi gioco la bambina. Si tratta di un remake del film Little Miss Marker, del 1934 che aveva come protagonista la strepitosa Shirley Temple. Il soggetto è sempre quello di Damon Runyon, mentre la sceneggiatura è del regista Walter Bernstein, qui al suo unico film dietro la cinepresa, in quanto la sua è una carriera da sceneggiatore. Di grande importanza è la colonna sonora, realizzata da Henry Mancini, premio Oscar per Colazione da Tiffany (1962).

I protagonisti del film E io mi gioco la bambina sono Walter Matthau, attore e comico, premio Oscar per Non per soldi… ma per denaro e celebre per le numerose pellicole, come Due irresistibili brontoloni (1993), girate con Jack Lemmon, e Julie Andrews, l’indimenticabile Mary Poppins. Nel cast anche Tony Curtis, celebre interprete di A qualcuno piace caldo, Operazione sottoveste e, in televisione, Attenti a quei due, la serie di successo in coppia con Roger Moore.

La trama del film E io mi gioco la bambina: da una scommessa tragica all’happy ending

E io mi gioco la bambina è ambientato in una città di provincia statunitense, dove vive il titolare di un’agenzia di scommesse ippiche dal temperamento piuttosto spigoloso. Proprio per questo motivo, quelli che hanno a che fare con lui lo chiamano Tristezza. Un giorno, si presenta in sala scommesse un giocatore stravagante che fa una scommessa tremenda: non avendo i soldi da puntare, mette come garanzia la figlia, promettendo di arrivare al più presto col denaro.

Come prevedibile, i soldi non arriveranno mai, ma non solo: sommerso dai debiti, l’uomo si suicida. A Tristezza verrà quindi lasciata una bambina orfana. L’uomo non è certo abituato ad avere a che fare con i più piccoli e all’inizio tratta in malo modo la bimba. Non è l’unico problema che deve fronteggiare, perché il gangster di zona lo costringe ad organizzare una bisca dentro la villa della sua amante, Amanda, allo stesso tempo sua debitrice. Tuttavia la relazione tra Tristezza, Amanda e la bambina diventa sempre più intensa e i tre diventano così una bellissima famiglia, con l’amore che sboccia anche tra i due adulti. Il gangster non la prenderà affatto bene…

