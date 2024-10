Il principe di Roma, diretto da Edoardo Falcone

Mercoledì 9 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia italiana del 2022 dal titolo Il principe di Roma. Il film è diretto dal regista Edoardo Falcone, vincitore del David di Donatello per Se Dio vuole (2014). Le musiche hanno invece la firma del compositore italiano Michele Braga, che aveva già collaborato con il regista in Questione di karma (2017) e Io sono Babbo Natale (2021). Il protagonista è interpretato dall’attore italiano Marco Giallini, che aveva già lavorato con Falcone in Se Dio vuole (2015) e Io sono Babbo Natale (2021).

Al suo fianco l’attrice Giulia Bevilacqua, diventata famosa grazie al personaggio della poliziotta Anna Gori nella serie tv di successo Distretto di polizia.

Il grande salto, Rete 4/ Trama e cast del film di Giorgio Tirabassi con Ricky Memphis, oggi 8 agosto 2024

Nel cast del film Il principe di Roma anche l’attore e regista Sergio Rubini, volto di numerosi film campioni d’incasso come Il talento di Mr. Ripley (1999) e Qualunquemente (2011), e l’attore e scrittore Filippo Timi, noto al pubblico per il ruolo da protagonista nella serie I delitti del BarLume.

La trama del film Il principe di Roma: un viaggio nella storia con un’espediente divertente

Il principe di Roma è ambientato nella Capitale del 1829. Bartolomeo Proietti (Marco Giallini) è un borghese molto ricco e potente che brama ardentemente un titolo nobiliare. Per farlo, vuole acquistare il titolo di principe sposando l’aristocratica Domizia. Tuttavia, il corriere che doveva portargli i cento scudi pattuiti per il pagamento dell’affare viene condannato a morte e ucciso. Bartolomeo non ha così idea di dove sia nascosto il denaro. L’idea è di contattare una maga fattucchiera che però lo redarguisce: evocando lo spirito dei morti potrà incontrare anche altre anime di altri secoli passati che aleggiano per la città. Sor Meo, come lo chiama la domestica, non riuscirà a incontrare il corriere, ma si imbatterà negli spiriti di Beatrice Cenci e Giordano Bruno che lo porteranno a rivedere il passato e uno scorcio del futuro, che faranno riflette l’avido protagonista, il quale deciderà di cambiare la sua vita.

Tutta colpa di Freud, Rete 4/ Trama e cast del film con Marco Giallini, oggi, sabato 3 agosto 2024