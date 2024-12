Il ragazzo di campagna, diretto da Castellano e Pipolo

Sabato 14 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21, la commedia italiana del 1984 dal titolo Il ragazzo di campagna. Il film è diretto dai registi Castellano e Pipolo, alias Franco Castellano e Giuseppe Moccia, film maker di numerose pellicole campioni d’incasso con Adriano Celentano, come Il bisbetico domato, Innamorato pazzo e Mani di velluto.

La colonna sonora ha invece la firma del musicista, paroliere e compositore Detto Mariano, che nel corso della carriera ha collaborato con alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Lucio Battisti, Mina e Adriano Celentano.

Il protagonista de Il ragazzo di campagna è interpretato dall’attore e comico milanese Renato Pozzetto, diventato famoso a metà degli anni ’60 in coppia con l’amico e collega Aurelio Ponzoni con cui formò il duo comico Cochi e Renato, e che aveva già lavorato con i registi in Mia moglie è una strega (1980).

Al suo fianco l’attore e comico Massimo Boldi, conosciuto dal pubblico con il soprannome legato ad uno dei suoi personaggi più amati, Cipollino.

Nel cast anche: Clara Colosimo, Sandra Ambrosini, Enzo Cannavale, Massimo Serato, Enzo Garinei e Franco Diogene.

La trama del film Il ragazzo di campagna: la dura vita della metropoli

Il ragazzo di campagna racconta la storia di Artemio, un uomo che vive ancora insieme a sua madre nel piccolo paese lombardo di Borgo tre Case.

Il paesino è abitato principalmente da anziani che trascorrono il proprio tempo aspettando il passaggio del treno.

Nonostante la madre desideri che rimanga nel paese sposando la giovane Maria Rosa, Artemio decide di trasferirsi a Milano desideroso di cambiare completamente vita.

Arrivato nel capoluogo lombardo, però, si trova molto spaesato e chiede aiuto a un suo cugino, non sapendo però che in realtà l’uomo è un ladro accanito. Artemio viene coinvolto da quest’ultimo in un furto, ma subito dopo cerca di porre rimedio a quanto accaduto, cercando la vittima dello scippo, che scopre essere Angela, una bellissima ragazza in carriera che lavora per un’importante multinazionale.

Sarà proprio lei ad aiutarlo ad adattarsi alla realtà milanese e tra i due ci sarà anche una focosa notte di passione.

Nonostante non sia riuscito a trovare un lavoro, Artemio chiede comunque ad Angela di sposarlo, ma lei rifiuta la sua proposta poiché trova questo passo troppo tradizionale. Il protagonista, così, decide di ritornare al suo paese per riprendere la sua vita, e anche se Angela ripenserà alle sue parole e accetterà la sua offerta, Artemio deciderà di rifiutarla e sposerà Maria Rosa, una donna molto più adatta a lui.