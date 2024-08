Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, perché il celebre duo si è diviso

Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto sono stati un duo comico amatissimo dal pubblico italiano, eppure, ad un certo punto della loro fiorente carriera, hanno deciso di separarsi. Per anni si è creduto che a dividerli fosse stata una lite, e di certo scontri in un duo artistico come questo non sono mancati, eppure non è stata la causa scatenante la separazione.

Stando, infatti, a quanto rivelato proprio da Cochi Ponzoni in un’intervista a Oggi è un altro giorno, sono state delle divergenze artistiche e, ancor di più, il caso ad allontanarli. “Non mi sono mai pentito della nostra separazione: non volevamo assolutamente fare la coppia cinematografica. – ha raccontato il comico e musicista in quell’occasione, aggiungendo che – Non era nelle nostre corde quel tipo di spettacolo, non ci piaceva l’idea. A Renato offrirono un film e contemporaneamente a me offrirono un film di Lattuada. Furono gli eventi della vita a separarci”.

Sono stati gli impegni di Renato Pozzetto, poi protagonista di numerosi film da solista, e varie situazioni del momento a dividere Cochi e Renato, che nel 2010 sono però stati protagonisti di una reunion che ha fatto impazzire i fan. Parlando invece della vita privata di Cochi e Renato, il primo si è sposato tre volte e con la terza moglie, Brunella, è rimasto fino alla morte della donna. Sappiamo, inoltre, che Cochi Ponzoni ha quattro figlie – Eleonora, Federica, Benedetta e Vera – e quattro nipoti, Arturo, Raimondo, Giulia e Martina.

Parlando invece della vita privata di Renato Pozzetto, il celebre attore è stato sposato con Brunella Gubler, morta nel 2009. Da questo lungo matrimonio – i due si sono sposati nel 1967 – sono nati due figli: Francesca e Giacomo.