Il re scorpione/ Video, su Italia 1 il film con The Rock (oggi, 18 dicembre 2019)

Il re scorpione animerà la seconda serata di oggi, mercoledì 18 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 23.20. La pellicola è di genere avventura ed è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2002, oltre ad essere uno spin-off della serie di La Mummia. È tratta da un soggetto di Jonathan Hales e Stephen Sommers, con sceneggiatura curata da quest’ultimo con David Hayter e William Osborne e musiche di John Debney. Il regista è invece Chuck Russell, che nella sua carriera ha diretto anche The Mask – Da zero a mito, La mossa del diavolo e Io sono vendetta. Protagonista principale è l’interprete Dwayne Johnson, ex campione di wrestling conosciuto anche con lo pseudonimo di The Rock. È riuscito ad aggiudicarsi diversi riconoscimenti in entrambi gli ambiti e viene considerato come una personalità molto eclettica e istrionica. Viene affiancato da Michael Clarke Duncan, che ha anche sfiorato un Oscar nel 2000 grazie alla sua interpretazione in Il miglio verde. Nel cast anche Grant Heslov, Kelly Hu, Steven Brand e Bernard Hill.

Il re scorpione, la trama del film

Il re scorpione si apre tremila anni prima di Cristo, con il terribile Memnone che guida un esercito indoeuropeo e cerca di distruggere Gomorra. Tre guerrieri accadi, guidato da Mathayus, cercano di sventare la minaccia. Dopo la morte degli altri due, lui viene condotto nel deserto e immerso nella sabbia, ad eccezione della testa. Si salva e scappa verso Gomorra insieme ad Arpid con lo scopo di sconfiggere Memnone. Quindi, rapisce la veggente Cassandra e Memnone intende farlo ammazzare, Mathayus sfida a duello il temibile Thorak e lo uccide, ma il secondo conficca una freccia avvelenata nel corpo del primo. Mathayus si salva grazie a Cassandra e al gruppo si aggiunge il rifornitore di armi Philos. Mathayus e Cassandra si innamorano e lui riesce ad uccidere Memnone dopo una cruenta battaglia, diventando il nuovo re di Gomorra.

Il trailer de Il re scorpione





© RIPRODUZIONE RISERVATA