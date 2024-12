Alessandra Martines, attrice e ballerina nata a Roma nel 1963, è la cugina di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi. Anche lei, come è accaduto alla famiglie delle due cugine, ha cominciato a vivere Francia dopo il trasferimento della famiglia, quando era poco più che una bambina. Scoperta la sua propensione per il mondo dell’arte, ha studiato al conservatorio, dedicandosi non solamente alla musica ma anche al ballo. È arrivata poi ad esordire all’Opera di Zurigo a 15 anni. Si è poi trasferita negli Stati Uniti per lavorare nel New York City Wallet da giovanissima, appena diciottenne. Tornata in Europa, ha cominciato a lavorare al Teatro dell’Opera di Roma.

Nel 1985 Gianni Boncompagni l’ha chiamata per prendere parte al programma di Raffaella Carrà come prima étoile. L’anno successivo l’ha invece invitata in “Pronto, chi gioca?” condotto da Enrica Bonaccorti. Da quel momento ha cominciato la sua carriera televisiva, venendo invitata spesso in programmi vari. Ha poi preso parte al programma “Europa Europa” con Fabrizio Frizzi. Nel mondo del cinema ha invece recitato in film di grande successo come “Fantaghirò”, arrivando a vincere anche un Telegatto nel 1992 per la straordinaria serie.

Alessandra Martines: “Oggi ho riscoperto la fede”

Alessandra Martines, che oggi vive a Parigi, è particolarmente fedele: la sua attenzione verso la religione, però, non esiste da sempre ma è cominciata solo tre anni fa, dopo un periodo complicato. “La vita mi ha dato qualche sganassone, diciamo, e finalmente ho capito” ha raccontato al Corriere della Sera.

Adesso, dopo una vita passata tra teatro e tv, ha scoperto l’amore per la fede. Oggi frequenta Lourdes che descrive come un ruolo tranquillo, dove si respira l’amore delle persone che hanno sofferto. Anche i suoi due figli, come raccontato da lei stessa, “hanno ricevuto la grazia della fede e anche per questo sono estremamente riconoscente al Signore”.

