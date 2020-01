Il regalo perfetto/ Su Canale 5 il film con Sam Page (oggi, 5 gennaio 2020)

Il regalo perfetto, titolo originale The Perfect Christmas Present, è una commedia romantica che andrà in onda domenica 5 gennaio su Canale 5 alle ore 15,50. Questa pellicola americana del 2017 è stata diretta da Brian Hayes con la produzione e distribuzione di Hallmark Movies & Mysteries. Il responsabile della sceneggiatura è stato Blaine Chiappetta, quello della fotografia Adrian Peng Correia, mentre il montaggio è ad opera di Sherril Schlesinger. Tutte le musiche del film sono state composte da Pancho Burgos-Goizueta, responsabile anche delle musiche del film High School Musical 3. Il protagonista del film è interpretato da Sam Page, volto noto di molti film di questo genere come Amore in appello, Un Capodanno da favola o Consigli a San Valentino. La co-protagonista è Tara Holt, nei panni di Janny, interprete di alcune pellicole cinematografiche come I predoni, con Bruce Willis, ma diventata famosa al grande pubblico con la sua partecipazione a serie tv di successo come Ray Donovan e l’ultima stagione di Californication.

Il regalo perfetto, la trama del film

Il regalo perfetto narra la storia di Tom Jacobs, conosciuto da tutti come “Mr. Christmas” per il suo istinto insuperabile per la scelta del regalo di Natale perfetto per ogni persona. Tom è riuscito a trasformare questa sua capacità in un lavoro, creando una società di consulenza che offre la possibilità ai propri clienti di ricevere un servizio di aiuto per la scelta del regalo più adatto per i propri familiari o amici. Un giorno l’uomo riceve la visita di Paul, un suo vecchio compagno di college, che gli chiede aiuto per riuscire a scoprire il regalo di Natale giusto per la propria fidanzata Jenny. Tom decide di aiutarlo e così avvicina la ragazza per scoprire tutte le sue passioni e i suoi hobby. Più la conoscenza si approfondisce più Tom capisce che la ragazza inizia a destare il suo interesse; anche Jenny inizia ad apprezzare la sua compagnia finendo con l’innamorarsi del suo nuovo amico. A questo punto tocca all’uomo decidere se accogliere questo nuovo sentimento o preservare la sua amicizia di vecchia data con Paul.

© RIPRODUZIONE RISERVATA