Il regalo più bello/ Su Canale 5 il film di Natale: una grande carriera o l’amore?

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per il pomeriggio di questo venerdì 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 16:45, la messa in onda del film commedia “Il regalo più bello”. Si tratta di una pellicola realizzata esclusivamente per il circuito televisivo nel 2016 in Canada e che ha visto alla regia James Head. Il film è stato distribuito nel proprio paese di origine con il titolo originale “My Christmas Dream” e all’intero del cast vi sono attori e personaggi televisivi apprezzati anche in Italia, come ad esempio Danica McKellar, David Haydn-Jones, Deidre Hall, Christian Convery, Bruce Dawson e Greg Harper.

IL REGALO PIU’ BELLO: LA TRAMA

Cristina lavora all’interno di un grande magazzino occupando il ruolo di manager. Dopo aver lasciato la propria città natale ha intrapreso un percorso formativo presso l’università, che le permettesse di lavorare nel suo attuale settore. Nel contempo ha sempre manifestato l’interesse e il sogno di poter diventare un giorno una dirigente di spicco di un’importante catena di negozi. L’occasione le capita quando la proprietaria del negozio in cui lavora, le ventila la possibilità di aprire un punto vendita nella splendida città di Parigi, capitale della Francia. Cristina cerca di darsi da fare per mettersi in bella mostra e convincere la stessa proprietaria a darle in gestione il nuovo punto vendita Parigino: secondo la ragazza, infatti, il nuovo negozio dovrà essere assolutamente affidatoa lei in quanto in possesso delle competenze necessarie per permettere all’azienda di massimizzare i profitti nella capitale francese. In procinto delle festività natalizie Cristina valuta la possibilità di impressionare in maniera positiva la proprietaria della catena di negozi realizzando una suggestiva vetrina che possa catturare l’attenzione di tutti i passanti e quindi invogliarli nello spendere, acquistando prodotti in vendita all’interno. Per farlo decide di chiedere aiuto ad un uomo da poco licenziato, il quale si dimostrerà molto valido e soprattutto dotato di un certo talento per questo genere di cose. Per Cristina sarà anche l’occasione per stare a fianco di un uomo che si rivelerà molto generoso e soprattutto affascinante, nonché un padre single che non fa mancare nulla alla propria adorata figlia. Poco alla volta questa continua collaborazione avrà l’effetto di creare tra i due un vero e proprio feeling che ben presto si trasformerà in una bellissima relazione d’amore, mettendo in secondo piano la gestione del nuovo punto vendita a Parigi.

