Il ritorno di un amore/ Su Canale 5 il film con Riley Voelkel

Il cast del film Il ritorno di un amore

Il ritorno di un amore andrà in onda oggi, sabato 2 luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 16.45. Advance & Retreat è stato girato nel 2016 da Steven R. Monroe, regista e sceneggiatore statunitense famoso per i film I Spit on Your Grave e il sequel I Spit on Your Grave 2. Il ritorno di un amore è distribuito da PixL Entertainment; la sceneggiatura è di Matt Marx; la fotografia di James W. Wrenn; il montaggio di Leo Leung Chan e Tarek Karkoutly; le musiche di Silvio Amato e Robert Irving e la produzione di Larry Levinson Productions. Il cast de Il ritorno di un amore vede tra i protagonisti Riley Voelkel, Casey Deidrick, Brandon W. Jones, Dirk Blocker, Whitney Anderson, Alex Loynaz, C. Thomas Howell, Tiffany Boone. Riley Voelkel è un’attrice statunitense, famosa per la serie TV in The Originals, ha recitato in altre serie, quali The Mentalist; Glee; Point of Honor; Roswell, New Mexico; Legacies; Hightown e The Newsroom. Casey Deidrick è un attore e cantante americano, noto per i film quali Settle, I Am Not a Hipster, Running Up That Hill, American Satan, Dog Days, Painter, Tentacles.

Divorzio all’italiana/ Su Rai 3 il film con Marcello Mastroianni

Il ritorno di un amore, la trama del film

Il ritorno di un amore vede come protagonista Alison, una dirigente ambiziosa, a cui la vita sembra andare a gonfie vele: sta per ottenere un’importante promozione ed è innamorata di Bryce, un collega di lavoro. L’esistenza rischia di essere travolta quando Vanessa, la sua rivale per la promozione, gode del favore del capo. Alison ha però un asso nella manica che potrebbe assicurarle il vantaggio, ossia sfruttare il ritiro aziendale organizzato dall’azienda. La scelta della location ricade sul luogo in cui, molti anni fa, Alison lavorava con l’ex fidanzato Cody, che le ha spezzato il cuore. Cody lavora ancora lì e questo comporterà diverse situazioni imbarazzanti. Come finirà?

LEGGI ANCHE:

Autobahn Fuori Controllo/ Il film in seconda serata di Italia 1 in streamingQUEEN LEAR PERCHÉ NON VA IN ONDA SU RAI 2?/ N.C.I.S. al posto del documentario

© RIPRODUZIONE RISERVATA