IL SEGRETO/ Anticipazioni 1 novembre: Antolina lascia Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 NOVEMBRE

Nella nuova puntata de Il Segreto in onda oggi, 1 novembre, vedremo che Antolina prenderà una drastica decisione. La donna abbandonerà per sempre Puente Viejo. Antolina lascerà il paese senza dire niente a nessuno, in quanto è ormai circondata solamente da nemici. La ragazza lascerà le chiavi della sua abitazione a Dolores e le dirà addio. La notizia della sua partenza alquanto inaspettata farà ben presto il giro di Puente Viejo. Severo continuerà a portare avanti il suo piano di far esplodere una bomba per vendicarsi della Montenegro. L’uomo, però, desidererà che in questa esplosione non venga ferito nessun abitante di Puente Viejo. Adela avrà una bellissima notizia da comunicare alle sue compagne dell’associazione. Alla prossima riunione, dunque, sarà proprio Victoria Kent a parlare dei diritti delle donne. Francisca comunicherà a Fernando che il suo ritorno a Puente Viejo ha qualcosa di sospetto, ma il giovane negherà qualsiasi accusa. Prudencio si confiderà con Marchena, dicendogli che spera tanto che la guerra tra la Monetenegro e Severo finisca presto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei recenti episodi del Segreto, Isaac ha affrontato Antolina nella piazza di Puente Viejo. Il giovane ha rivelato alla donna che se non libererà finalmente Elsa, l’accuserà di fronte alla legge, in quanto lui ha delle prove schiaccianti che la vedono coinvolta nella morte di Jesus. Fernando Mesia, intanto, ha chiesto a Maria Elena di poter diventare sua sposa. La giovane, nel corso della proposta, ha ricevuto in dono un anello molto prezioso. Maria Elena qundi ha deciso di accettare di sposarsi con Mesia. Elsa, inoltre, è triste in quanto ha saputo dal dottor Zabaleta che le resta poco da vivere, a causa dei suoi problemi al cuore. La giovane, però, non vuole assolutamente avvertire Isaac su quali siano le sue reali condizioni di salute. Dolores è sempre arrabbiata, in quanto il figlio e la nuora, a suo dire, non le fanno vedere abbastanza la nipotina Belen. Maria Elena ha deciso di regalare a Fernando la tenuta la Havana, comunicandogli che dopo il matrimonio i due andranno ad abitare là. Si tratta di una bellissima residenza che un tempo era stata acquistata da Maria e da Roberto. Cifuentes si incontra con Isaac alla locanda. Il sergente consiglia al falegname di non importunare più Antolina, in quanto è convinto che la donna non ritirerà mai la denuncia di adulterio contro Elsa. In più lo avvisa che sospetta che la sua amata si trovi in grave pericolo in carcere, pregandolo di non commetere però nessuna pazzia. Severo continua a mettere in atto il suo piano diabolico di far scoppiare una bomba per potersi vendicare di Francisca. Prudencio, inoltre, riceve una chiamata inaspettata da Saul, che intanto si trova a Roma in compagnia di Julieta. Nel corso di questa telefonata, Saul gli dice di concedere a Santacruz una proroga di un anno per restituirgli le tremila pesetas che gli deve. Prudencio accetta quindi la proposta e la rovina imminente di Severo sembra quindi apparentemente scongiurata. Fernando e Maria Elena sono sempre più innamorati e si stanno impegnando parecchio nel preparare le loro nozze. In particolare il Mesia è molto contento, dato che andrà presto ad abitare nella splendida tenuta la Havana che la sua fidanzata gli ha appena regalato. Gracia e Hipolito portano Belen dalla nonna Dolores per farla stare un pò con lei.

