IL SEGRETO/ Anticipazioni 15 dicembre: Antolina brucia tutto (e tutti)!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 DICEMBRE

Come promesso nella nuova puntata de Il Segreto, Raimundo riesce a raggiungere la nipote per cercare di mettere in atto il suo piano. Al suo arrivo però scopre che i due figli di Maria sono già partiti per il collegio. Per Maria si tratta invece di un motivo di conforto, visto che in questo modo Beltran ed Esperanza non saranno più in pericolo. Intanto, Francisca continua a pensare al fatto che la figlioccia abbia deciso di lasciarla da sola, mentre fa delle pressioni a Mauricio perchè organizzi l’assalto contro Severo. Anche Antolina è ormai ad un passo dal mettere in atto i suoi propositi sanguinari. Per agitare ancora di più Elsa, decide infatti di raccontarle la triste fine di Adela nei minimi dettagli. Grazie alla possibilità di aggirarsi in casa indisturbata, Antolina realizza inoltre le prime bottiglie incendiarie con lo scopio di dare fuoco alla casa che un tempo divideva con il marito.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo la pausa di ieri, Il Segreto ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, domenica 15 dicembre 2019. La soap spagnola andrà in onda dalle 16:27 circa e ci svelerà le novità sulle dinamiche di Puente Viejo e di tutti i suoi abitanti. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti due giorni fa: Antolina annuncia le sue intenzioni a Marcela e Consuelo: si trasferirà a casa di Elsa per prendersi cura della ragazza. Ha già parlato con Isaac, che si è dimostrato d’accordo. Consuelo però è sempre più sicura che stia tramando qualcosa e le impone di confessarle tutto. Intanto, Raimundo attira Mauricio nel giardino con una scusa, solo per parlargli dello scontro fra Francisca e Severo in presenza di Irene. Entrambi infatti sono sicuri che il Capomastro potrebbe fare qualcosa per impedire che la Montenegro e Santacruz finiscano per creare una nuova tragedia. Raimundo gli chiede di rallentare Francisca, mentre Irene metterà un freno a Severo, in attesa di trovare delle prove utili. Mauricio alla fine accetta di prendere tempo per qualche giorno. Alla locanda, Consuelo rimane sconvolta nell’apprendere che Elsa ha accettato l’offerta di Antolina, che ribadisce di non detestare l’ex rivale. Anche se la donna cerca di convincere l’artigiano a cambiare idea, Isaac ha ormai deciso. Arrivati a casa, Isaac e Antolina scoprono che Elsa non riesce a respirare bene, anche se la ragazza riesce a riprendersi grazie alla medicina. Mentre Onesimo è ormai convinto di essere un esperto di psicanalisi, Antolina sottolinea ad Elsa di volerle solo dimostrare di essere cambiata. La ragazza però ha ancora qualche dubbio, anche se ha deciso di accettare il consiglio del fidanzato. All’Avana, Maria continua ad essere insofferente per la nuova situazione. Teme inoltre che i familiari non le stiano raccontando tutto dello scontro fra Francisca e Severo. Nel frattempo, Prudencio inizia a fare domande su don Mateo, perplesso sul fatto che abbia scelto di non andare avanti con l’affare. Grazie a Paco, scopre inoltre che Marchena gli ha mentito e che ha già rimesso in piedi la sua attività di trasporto grazie all’acquisto di un nuovo camion. Paco gli rivela inoltre che Marchena è riuscito ad avere i soldi grazie alle commissioni per la Montenegro. Messa alle strette, Irene confessa al marito e al Sindaco che Raimundo è sicuro che il vero colpevole sia Fernando. I due uomini però decidono di agire subito e Irene riferisce tutto a Ulloa. Quest’ultimo decide quindi di partire per accelerare i tempi, chiedendo a Mauricio di tardare sugli ultimi ordini di Francisca. La matrona continua infatti ad organizzare l’attacco a Severo per ucciderlo. Intanto, Maria va su tutte le furie quando scopre che Fernando ha contattato un’infermiera per aiutarla. Mentre Irene ferma in tempo Severo e Carmelo, Lola ripensa sognante al regalo di Prudencio.

