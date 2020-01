IL SEGRETO/ Anticipazioni 17 gennaio: Don Berengario scopre che…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella puntata di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, de Il Segreto vedremo nuovi colpi di scena che non mancheranno di tenere tutti con il fiato sospeso. Primo tra tutti l’incontro tra Don Berengario ed Esther. Dopo un primo momento di curiosità per questa ragazza sconosciuta apparsa improvvisamente a Puente Viejo, vi sarà lo stupore di Don Berengario nello scoprire che si tratta di sua figlia, avuta con Marina, l’unico amore della sua vita. Intanto nel paesino al centro di tante vicende nate dalla penna di Aurora Guerra vi sarà un pericolo sempre più imminente. La costruzione della nuova diga rischia di cancellare per sempre tutto Puente Viejo. La notizia arriverà direttamente dal sottosegretario Garcia Morales e getterà tutti gli abitanti nel panico. Davvero non c’è niente da fare per salvare Puente Viejo? Raimundo sembra aver trovato una possibile soluzione, ma per sapere di cosa si tratta dovremmo attendere un nuovo appuntamento pomeridiano con la soap spagnola Il Segreto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

L’appuntamento di oggi con la soap spagnola Il Segreto porterà i tantissimi fans della soap spagnola a chiedersi se veramente Fernando sia cambiato. Il Mesia si recherà infatti a casa di Donna Francisca per parlarle del disagio che gli provoca quel sentirsi sempre sospettato per qualsiasi evento spiacevole accada a Puente Viejo. L’unica a non mettere affatto in dubbio che lui sia veramente cambiato sembra essere Maria, che assume le difese dell’uomo anche di fronte alle accuse di suo nonno Raimundo. Francisca però non riesce a convincersi che Fernando sia ora una persona completamente diversa da quella che era in passato, nè che abbia rinunciato alla possibilità di pugnalarla alle spalle non appena si presenterà l’occasione. Proprio il Mesia però sembra essere l’unico a cui preme davvero la salute di Maria. Almeno questo è quello che adesso pensa la Castanedo, che è riconoscente all’uomo per aver assunto l’infermiera Dori Vilches e per darsi da fare in ogni modo per permetterle di poter tornare a camminare. Proprio la speranza di riuscire in questo, e di riuscirci in fretta, spingerà Maria a chiedere a Fernando di intensificare le sedute di terapia, fino a raddoppiarle. Il desiderio di poter riabbracciare presto i suoi figli Esperanza e Beltran, che ancora sono in collegio, e poter tornare ad essere per loro una madre normale è così grande. Ma avrà visto giusto la Castanedo nel sostenere che Fernando sia davvero cambiato dopo l’incidente in cui ha perso la vita Maria Elena oppure avranno ragione Raimundo e Francisca a sostenere che non è affatto così? Intanto Puente Viejo sta vivendo nel timore che la costruzione della nuova diga possa sommergere tutto il paese e Francisca non è affatto sicura che anche dietro a tutto questo non vi sia in realtà il figlio di Olmo. Per conoscere tutti i retroscena di questo nuovo pericolo che incombe su Puente Viejo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento pomeridiano con Il Segreto che andrà in onda, come sempre, su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA