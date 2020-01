Il Segreto/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Maria pazza di Fernando ma…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler anche nella puntata di domani Fernando sarà protagonista quasi indiscusso. Nel nuovo appuntamento di Il Segreto di oggi, mercoledì 15 gennaio, il Mesia si ritroverà a decidere con Maria una intensificazione delle sedute di terapia della donna. Il desiderio di poter tornare a camminare e riabbracciare finalmente i figli Esperanza e Beltran spingono Maria a chiedere al Mesia di raddoppiare le sedute con l’infermiera Dori Vilches. Se in passato la Castaneda non è certo stata in ottimi rapporti con l’ex marito, oggi chiunque punti il dito contro l’uomo si ritrova a fare i conti con Maria. La Castanedo infatti non ha esitato a difenderlo anche contro suo nonno. Raimundo, che si era recato fino a lei per convincerla a tornare con lui e Francisca, si è sentito accusare dalla nipote di essere, come tutti, assolutamente disinteressato alla sua salute. Maria è ormai convinta che il Mesia sia il solo a cui lei sta a cuore davvero. Tanto più che il nonno è arrivato ad ipotizzare un eventuale coinvolgimento del Mesia nei sanguinosi episodi che hanno animato negli ultimi tempi Puente Viejo. Avrà ragione lui a sospettare oppure saranno le convinzioni di Maria ad avere la meglio? E l’intensificazione delle sedute porterà la Castaneda ai risultati sperati oppure finirà per mettere in pericolo la sua salute? Per saperlo dovremmo attendere una nuova puntata de Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

I riflettori che si sono accesi ieri su Puente Viejo e su Il Segreto ci hanno mostrato Irene e Severo intenti ad assistere il loro amico Carmelo. L’uomo, sopravvissuto all’attentato, sembra riprendersi molto lentamente anche se la memoria su quanto accaduto sembra essere ancora lontana. Il Leal infattipare non ricordarsi proprio niente del giorno dell’incidente. Tutto questo è un vero e proprio colpo di fortuna per Fernando. Era stato proprio il Mesia a fornire a Carmelo le prove che dietro all’incidente in cui ha perso la vita sua moglie Adela vi fosse proprio il suo nemico di sempre: Esteban Fraile. Con le prove in mano Carmelo si era recato dal sindaco di Belmonte e l’incontro tra i due aveva scatenato una violenta lite. Esteban, estratta una pistola, aveva ferito a morte il Leal e solo l’intervento del Mesia aveva potuto salvargli la vita. Sebbene stia migliorando Carmelo non è in grado di ricostruire quanto accaduto ed ignora che in realtà sia stato proprio Fernando ad architettare tutto. Sicuramente questa è una fortuna per il Mesia. Con il sindaco di Belmonte morto nella lite e Carmelo che non ricorda nulla, nessuno potrà scoprire che sia stato lui che, dopo aver messo in guardia Esteban Fraile, ha convinto il Leal a recarsi dal sindaco di Belmonte.

