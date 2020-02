Il Segreto/ Anticipazioni 2 febbraio: l’addio di Elsa e Isaac

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler spagnoli de Il Segreto sembra che il momento dell’addio sia vicino e vedremo Elsa ed Isaac salutare definitivamente Puente Viejo. Coloro che si chiedevano quali fossero i piani del Mesia potranno finalmente assistere alla rivelazione dei suoi progetti su Maria. La Castaneda, che nelle ultime puntate è apparsa sempre più succube di Fernando e disposta a mettersi contro la sua famiglia per l’ex marito, si ritroverà ben presto a dover fare i conti con una amara verità. Il Mesia non è affatto l’uomo che lei ha visto in tutto questo tempo, tutt’altro. Per sapere cosa ci riserva la soap spagnola non ci rimane quindi che attendere un nuovo appuntamento pomeridiano, come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’appuntamento di fine gennaio con Il Segreto, la soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra che da diversi anni tiene con il fiato sospeso migliaia di fans, abbiamo potuto assistere alle vicissitudini che accompagnano la nuova diga di Puente Viejo. Negli ultimi giorni abbiamo potuto vedere una insolita alleanza tra Donna Francisca, Severo e Carmelo, uniti contro il sottosegretario Garcia Morales per difendere la città dalle minacce della nuova diga. Maria intanto a La Havana si mostrerà sempre più sconvolta per l’episodio a cui ha assistito durante una seduta di terapia. La Castaneda infatti non riesce a spiegarsi quello strano comportamento dell’infermiera Dori Vilches che, proprio durante la seduta, è apparsa per un momento come in trance ed ha iniziato a delirare parlando di un fantomatico incendio e di bambini. Maria è sempre più determinata a voler scoprire cosa nasconda la donna, anche se per il momento decide di non parlare con Fernando di quanto accaduto. Anche Prudencio però sembra avere molto altro a cui pensare oltre ai problemi legati alla diga. L’uomo infatti, dopo essersi separato dalla sua amata Lola quando ha scoperta che in realtà lei aveva tramato con Francisca per rovinarlo, aveva avuto modo di parlare con la sorella della donna e di ricomporre i tasselli che lo avevano portato a scoprire la verità sul suo passato. Tornati insieme i due sembravano ormai destinati ad una vita felice insieme, ma sembra che altre nubi si prospettino sul loro cammino. Lola infatti ha appena detto a Prudencio che non vuole più continuare la sua storia d’amore con lui, senza spiegargliene le ragioni. In realtà a far decidere Lola di interrompere quella storia è stato proprio l’amore che prove per l’ortega, unito alla paura che Donna Francisca possa escogitare un piano per far pagare all’uomo il tradimento della bella Mendana. Prudencio sembra quindi destinato a dover di nuovo indagare su un mistero che la donna che ama sembra non avergli voluto svelare. Anche il padre di Marcela sarà impegnato in alcune indagini. Paco sarà infatti intento a scoprire chi si nasconde dietro il furto di un sacco di farina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA