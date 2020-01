Il Segreto/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: torna il sereno tra Prudencio e Lola?

Il Segreto, anticipazioni puntata 31 gennaio

Nel prossimo episodio de Il Segreto in onda oggi, 31 Gennaio, si vedrà che tra Lola e Prudencio sembrerà essere tornato il sereno. Ad un certo punto, però, la ragazza farà una scelta inaspettata. La donna deciderà, allora, di interrompere la sua relazione amorosa con l’Ortega. Dopo questo fatto, Prudencio soffrirà parecchio e sarà abbastanza deluso dalla sua ex fidanzata. Elsa ed Isaac saranno sicuramente più sereni, in quanto Alvaro ha riconsegnato alla ragazza i suoi soldi. Con il denaro ricevuto, gli sposini ripagheranno i loro creditori e potranno stare più tranquilli. Ad un certo punto, il sottosegretario Garcia-Morales donerà del denaro agli abitanti di Puente Viejo, affinché questi ultimi lascino per sempre le loro case, che devono essere abbattute per far posto alla costruzione della diga. Maria, infine, deciderà che è arrivato il momento di sapere quale è il rapporto che lega Fernando a Dori. La giovane allora chiederà ai due come si sono conosciuti.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Per quanto riguarda le ultime vicende avvenute ne Il Segreto, abbiamo assitito al fatto che nel paese di Puente Viejo c’è una grande agitazione, in quanto la costruzione della diga potrebbe portare alla sua distruzione. Donna Francisca si sta impegnando molto per salvare le sorti del borgo in cui vive. La donna ha tentato anche di corrompere il sottosegretario Garcia-Morales, per impedire l’erezione del bacino idrico. Ma tutti gli sforzi messi in atto dalla matrona sembrano essere stati vani. Matias è molto preoccupato per la possibile devastazione di Puente Viejo. Il giovane teme di poter perdere la sua famiglia, ma anche la locanda. Matias è in ansia anche per la salute di Maria. La Castaneda, nel frattempo, ha scoperto inconsapevolmente un segreto della vita di Dori. Questo segreto è legato ad un misterioso incendio a cui l’infermiera ha sicuramente assitito, una tragedia che forse ha causato la morte di alcuni bambini innocenti. Marcela, allora, ha subito un furto di farina. Il padre della donna, che si chiama Paco, desidera ardentemente conoscere l’identità del ladro. La Montenegro non sopporta più la presenza del sottosegretario in paese e non sa come fare per sbarazzarsi dell’uomo.

Nell’episodio del Segreto del 30 Gennaio, le cose per Puente Viejo si stanno mettendo molto male. Un tribunale, infatti, ha deciso che la costruzione della diga in paese dovrà essere portata a termine. Le autorità governative quindi non intendono fare molto per i concittadini di Donna Francisca, se non pagare una cifra fortettaria per le terre che gli abitanti del borgo perderanno in caso di un’inondazione. Raimundo e Matias tentano allora di sapere di che cifra si tratti, e alla fine si rendono conto che lo stato ha intenzione di sborsare solamente pochissimi soldi. Maria non ha più dubbi e crede che Fernando e Dori siano d’accordo. I due hanno tramato alle sue spalle e le hanno fatto fare una dura riabilitazione, solo per far peggiorare la sua salute già cagionevole. Si scopre anche che il Mesia sta nascondendo un altro grande segreto, in quanto è ormai evidente che dietro alla possibile distruzione di Puente Viejo ci possa essere il suo zampino. Elsa ed Isaac, quindi, ritornano da Madrid ed hanno una buona notizia per i loro amici. Alvaro, infatti, ha restituito alla Laguna i soldi che le aveva rubato, e adesso la coppia è in grado di ripagare tutti i debiti contratti.



