IL SEGRETO/ Anticipazioni 20 dicembre: Maria umiliata da Dori, Fernando…

IL SEGRETO: RIASSUNTO ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE

Il Segreto torna in onda oggi, venerdì 20 dicembre, con una puntata in cui non mancheranno le emozioni. Al centro del nuovo episodio ci sarà la storia d’amore tra Lola e Prudencio, sempre più lontani nonostante il sentimento che provano l’una per l’altro. Prudencio riuscirà a perdonare la bella Lola. La puntata del 20 dicembre continuerà con Elsa ed Isaac. I due sono agitati dalla possibilità che Antolina, ancora libera, possa tornare a Puente Vejo. La stessa brama vendetta e continua a pensare ad un piano per liberarsi di coloro che l’hanno umiliata: ci riuscirà o anche stavolta non porterà a termine la sua vendetta? Irene, nel frattempo, continuerà sotto la pressione di Severo e Carmelo le sue ricerche per incastrare Fernando e gli esecutori dell’attentato alla villa. Fernando non sa ancora che Irene e Raimundo lo hanno scoperto e agisce senza sapere che di lì a poco la Montenegro e Carmelo agiranno nei suoi confronti. Meliton eseguirà gli ordini di Carmelo di vigilare su Severo.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI Negli episodi finora mandati in onda de Il Segreto si è cercato di svelare il mistero del reale esecutore della morte di Adela e di disinnescare la vendetta tra Carmelo e la Montenegro. Le indagini hanno portato ad un unico nome: Fernando, ritornato non certo per amore ma per pura vendetta nella terra di Puento Viejo. La vita di Maria è nelle mani del Mesia, il quale continua ad allontanarla da tutti i suoi affetti e tenendola rinchiusa nelle mura della sua casa con l’idea di non poter mai tornare a camminare. Sul frangente storie d’amore il piano di Isaac e Elsa riesce: con una buona recita riescono a far ammettere ad Antolina i suoi misfatti, ma riusciranno comunque a uscire indenni alla sua rabbia? L’altra coppia Lola e Prudencio scoppia appena quest’ultimo viene a sapere dell’accordo tra Donna Francisca e la donna che ama, Lola viene cacciata dal negozio. La Montenegro, nel frattempo, preoccupata per la figlioccia, non riesce ad accettare che la stessa abbia lasciato la villa e non sa che la povera Maria è tutt’altro che serena nelle mura della sua villa La Habana. Le tensioni si incrementano quando Donna Francisca scopre che Maria non è stata visitata dal medico del paese, ma da uno specialista chiamato da Mesia che le ha messo a disposizione Dori, l’infermiera che continua a trattare in malo modo Maria umiliandola. Elsa e Isaac, invece, continuano a restare al’erta qualora dovesse tornare Antolina mentre Consuelo e Marcela cercano di far riappacificare Lola e Prudencio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA