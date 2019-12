Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: l’infermiera psicopatica…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 DICEMBRE

Gli spoiler sul nuovo episodio de Il Segreto ci annunciano che la nuova infermiera si rivelerà un vero pericolo per lo stato psichico di Maria. La donna, che dovrebbe occuparsi della riabilitazione della Castaneda, in realtà finisce per farla sprofondare in un conforto ancor più grande. La notizia della visita del medico arrivato da Berlino per una consulenza a Maria intanto giunge alle orecchie di Francisca grazie ad una ingenuità di Don Beringario. Nè il marito nè Maria avevano messo al corrente la Montenegro di questo fatto. Intanto Meliton è sempre più impegnato a mantenere la calma a Puente Viejo e a vegliare sull’incolumità del falegname e della Laguna, mentre Antolina sembra sempre più determinata a far del male alla donna. Quale sarà la prossima mossa di Francisca, ora che ha scoperto che un medico arrivato da Berlino ha tolto ogni speranza di guarigione a Maria? E Antolina riuscirà a mettere in pericolo la salute della Laguna oppure Melitos riuscirà ad impedirglielo? Ed i sospetti di Raimundo ed Irene che vedono Fernando una persona ben diversa da quella che vorrebbe apparire saranno fondati? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata de Il Segreto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

L’appuntamento di ieri, mercoledì 18 dicembre, con la soap spagnola Il Segreto ci ha mostrato la determinazione di Maria a voler rimanere con il Mesia a L’Habana. La riluttanza della figlioccia di Francisca a tornare alla villa ha fatto perdere il controllo alla Montenegro, che ha riversato su Fernando tutto l’odio che prova per lui. Invano Raimundo ha cercato di correre ai ripari scusandosi con l’uomo. La notizia che una nuova infermiera sia stata ingaggiata da Fernando per prendersi cura di lei ha riacceso le speranze della donna di poter tornare a camminare. Il medico che era giunto da Berlino, e che aveva tolto ogni speranza a Maria, era in realtà stato assoldato da Fernando. L’infermiera specializzata che sta per giungere a L’Habana è Dori Vilches, una donna che si rivelerà in realtà fredda e spietata fino al punto di diventare una spina nel fianco della povera Maria. Elsa intanto sta affrontando la riabilitazione dopo l’intervento al cuore e Isaac sembra preoccupato per lei e per la situazione che si è venuta a creare con Antolina. La Ramos infatti sembra davvero intenzionata a far del male a Elsa. Dopo aver tentato di causare una morte naturale della donna svelandogli la morte di Adela ed i macabri fatti che l’hanno accompagnata, adesso sembra voler incendiare la casa dove Elsa vive con Isaac. Antolina si appresta a preparare alcune bottiglie incendiarie e la vita dei due sembra essere davvero in pericolo. Accanto a loro vi è Meliton che, preoccupato, li invita alla calma. Riuscirà a salvarli? Per saperlo non ci rimane che attendere domani una nuova puntata di Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

