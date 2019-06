Il Segreto/ Anticipazioni 21 Giugno: Maria disperata i figli hanno avuto un incidente

Le nuove anticipazioni de Il Segreto parlano chiaro: Maria è disperata

Nella puntata de Il Segreto di oggi venerdì 21 giugno 2019, le anticipazioni ci parlano di Anacleto Tortona alla prese con la ricerca di un nuovo lavoro per Irene. Per questo motivo, dopo avergli offerto un posto in un importante giornale spagnolo, dimostrerà di avere un grande cuore. Dopo le molte difficoltà, per la moglie di Severo arriva finalmente una bella notizia. Donna Francisca viene assalita da incubi atroci e Raimundo inizia ad essere molto allarmato per il suo stato di salute. Come se non finisse qui, la donna soffre ancora di assidue amnesie. Che il periodo passato sotto la morsa del crudele cugino Fulgencio abbiano finito per ammaccarla definitivamente? Dopo avere rotto con Isaac, Elsa parla con Antolina chiedendole delle spiegazioni. Questo atteggiamento però, la costringe a fare lo stesso gioco della nemica. Proprio per questo, cogliendo la palla al balzo, Antolina simula una nuova aggressione da parte della Laguna.

Il Segreto, Maria riceve una atroce notizia…

Le anticipazioni de Il Segreto, ci parlano della trama di oggi, venerdì 21 giugno, con Consuelo prontissima a prendere le difese della giovane. Frattanto, il vagabondo dello “spirito natalizio” fa modificare completamente la sua idea a Meliton e Tiburcio riguardo alle prossime festività. Dopo aver fatto svariate ipotesi su chi possa essere stato l’autore dei segnali di minaccia ricevuti da Julieta, quest’ultima e Saul arrivano alla conclusione che Prudencio voglia boicottare il loro matrimonio. Ed intanto, Maria riceve una atroce notizia: l’automobile che stava portando i suoi adorati figli Esperanza e Beltran alla Villa ha avuto un orribile incidente. La Castaneda è assolutamente disperata: cosa ne è stato dei suoi figli? Saranno rimasti vivi oppure no? Per capire cosa accadrà, non vi rimane altro che seguire le nuove dinamiche degli sventurati amici di Puente Viejo.

