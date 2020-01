Il Segreto/ Anticipazioni 22 gennaio: Garcia Moreles vuole distruggere Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO

Nella nuova puntata de Il Segreto di oggi, 22 Gennaio, Severo e Carmelo non riusciranno proprio a capire come mai il sottosegretario Garcia Morales abbia scelto di costruire una diga a Puente Viejo, che potrebbe portare alla completa devastazione del borgo. I due amici crederanno che dietro alla decisione dell’uomo ci sia una ragione ben precisa, e che probabilmente quest’ultimo sia spinto da qualcuno che desidera ardentemente la distruzione del paese. La Montenegro deciderà di prendere parte alla riunione che si sta svolgendo nella piazza di Puente Viejo, per cercare di salvare le sorti del suo borgo. La donna, inoltre, si convincerà del fatto che Raimundo non si stia dando abbastanza da fare per fermare Garcia Morales. Elsa, quindi, scriverà una lettera ad Alvaro e il dottore, dopo aver letto lo scritto della ragazza, le chiederà di incontrarsi per risolvere alcune questioni passate. Esther, allora, racconterà a Don Berengario che lei viveva a Istanbul con la madre, la quale è morta a causa di una tempesta. Da quel momento la giovane, rimasta al verde, si è messa dunque a cercare il suo vero padre.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Per quanto riguarda le ultime vicende de Il Segreto, abbiamo visto che finalmente Isaac ed Elsa sono riusciti a sposarsi, coronando il sogno di vivere in maniera libera il loro amore, senza la paura delle continue intromissioni da parte di Antolina. I due giovani hanno quindi organizzato una cerimonia di nozze alquanto semplice e sono stati molto contenti che al loro matrimonio non sia successa qualche tragedia, ma che sia andato tutto bene. Maria, poi, ha iniziato ad avvertire dei forti dolori alla schiena, a causa dei pesanti esercizi a cui la sottopone l’infermiera Dori Vilches nel corso della sua riabilitazione. Nel frattempo, Prudencio ha scoperto che lui ama ancora tantissimo Lola, nonostante quest’ultima gli abbia nascosto per parecchio tempo di essere stata una spia di Donna Francisca. Il ragazzo vorrebbe allora chiarire la situazione con la giovane, ma non è ancora riuscito a raggiungere il suo scopo. Onesimo ha capito di amare molto Brunilda e ha iniziato una relazione con la donna, decidendo però di mantenere nascosto il suo fidanzamento. Il sottosegretario Garcia Morales ha deciso che il bacino idrico deve ssere assolutamente costruito a Puente Viejo. Questa diga, però, potrebbe portare alla distruzione definitiva del paese. Gli abitanti dei Puente Viejo continuano a riunirsi per cercare di impedire la costruzione di questo serbatoio d’acqua. Anche la Montenegro ha provato a fermare l’erezione di questo bacino idrico, corrompendo il sottosegretario, ma il suo piano non ha raggiunto l’obiettivo sperato. Matias, quindi, è andato a trovare Maria alla tenuta La Havana. Il giovane ha detto alla Castaneda che, se lei non ridurrà gli esercizi a cui si sta sottoponendo, rischierà di subire dei seri danni alla colonna vertebrale e di non poter più tornare a camminare. Fernando sta continuando a tramare nei confronti di Maria, in quanto vorrebbe che la ragazza fosse in tutto e per tutto dipendente da lui. Purtroppo la nipote di Donna Francisca non è ancora riuscita a rendersi conto di essere di fatto prigioniera del Mesia.

