Il Segreto/ Anticipazioni 29 febbraio 2020: Carmelo e Fernando a una svolta

Il Segreto, anticipazioni 29 febbraio 2020

La puntata de Il Segreto di oggi, 29 febbraio 2020, si apre con Carmelo e Fernando potrebbero trovarsi di fronte a qualcosa potrebbe andare storto per l’intromissione di Irene e Raimundo. Esther si scontra con Marina, la madre vuole che Esther non cerchi di raggirare il padre. Dolores incuriosita dalla nuova presenza di Marina decide di investigare e con una scusa intratterrà un a conversazione con la stessa. Dolores scoprirà qualcosa di interessante? Marina, non riuscendo a far ragionare la figlia Esther bussa alla porta di Don Berengario. L’incontro tra i due a cosa condurrà? Esther vedendoli insieme fingerà di piangere, commossa per la ricongiunzione dei genitori, ma sarà vera commozione?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

La puntata de Il Segreto si era conclusa con Prudencio che intimorito dalle minacce ricevute aveva deciso di sfogarsi con Matias. Nella puntata di oggi, Prudencio riflette sulla sua storia con Lola, finché continuerà ancora a stare con lei Donna Francisca rifiuterà di proteggerlo. Prudencio ha paura che Pablo, nel momento in cui non riscuoterà il suo denaro, possa rifarsi su Lola. Lola comincia a percepire il malessere di Prudencio, ma crede che sia legato a Donna Francisca. Esther, dopo aver mandato via la madre da Puente Viejo, cerca di nasconderla, ma il suo nervosismo non passa inosservato a Don Berengario, che comincerà ad avere dei sospetti sulla ragazza che ha bussato alla sua porta dicendo di essere sua figlia. Mesia, dopo aver ucciso Dori con il bisturi che la stessa voleva impiegare per uccidere Maria, organizza un modo per far sì che nessuno scopra del delitto e far sparire il corpo. Severo, Carmelo e Francisca progettano un piano per far sparire dalle loro vite Mesia.

Nelle trascorse puntate del Segreto tanti i colpi di scena, la città è ancora alle prese con la sempre più vicina inondazione, Fernando alle strette cerca un piano per sfuggire alle mani di Carmelo, Severo e Donna Francisca, nel frattempo Maria è in pericolo Dori l’infermiera ha perso la ragione e cerca di ucciderla solo l’intervento tempestivo di Fernando la salverà. Prudencio è preoccupato minacciato dagli usurai non sa come proteggere Lola, inconsapevole di ciò che sta accadendo. Esther è furiosa, la madre Marina è giunta a Puente Viejo, i suoi piani stanno per saltare per evitare di essere smascherata invia la madre a Munia. Irene continua il suo attacco sferrato a colpi di articoli di giornale contro Garcia Morales.



