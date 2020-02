Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Dori Vilches ucciderà Maria?

Il Segreto, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020

Per la puntata de Il Segreto di oggi, 28 febbraio 2020, le cose non si metteranno affatto bene per Dori Vilches. L’infermiera infatti, dopo essere stata smascherata da Maria tenterà di ucciderla con un bisturi. Il rientro anticipato di Fernando a La Habana però riuscirà a salvare la vita alla Castaneda. Fernando, dopo aver fermato Dori, si rende conto che la donna è in realtà solo un ostacolo ed il solo sistema per poter salvare il suo piano è ucciderla e la colpisce a morte con il suo stesso bisturi. In realtà il rientro anticipato di Fernando era stato causato dalla necessità di prendere con se Maria dopo che Severo e Carmelo avevano scoperto il suo piano. La Castaneda si sentirà tratta in salvo dal Mesia, ma sarà davvero così? Le anticipazioni ci rivelano che la vita di Maria è ancora appesa ad un filo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti?

A Il Segreto abbiamo potuto assistere alla discussione tra Esther e Marina. La donna, giunta a Puente Viejo, si è infatti incontrata con la ragazza che ha sempre sostenuto di essere la figlia di lei e di Don Berengario. Il sacerdote, felice di aver scoperto di avere una figlia, si sta dando da fare per poterla aiutare ed ha indetto una raccolta nonostante l’amico Don Anselmo lo abbia invitato alla cautela. I sospetti di Don Anselmo sembrano essere fondati, anche perchè la madre della Soto, che lei ha raccontato esser morta, è adesso giunta a Puente Viejo. Anche Dolores ha sempre nutrito dubbi sulla vera identità della ragazza, ma entrambi non avevano prove per smascherarla. Adesso l’arrivo di Marina potrebbe far crollare tutti i suoi piani. Le cose si complicano quando Marina racconta alla figlia di non avere nessuna intenzione di lasciarla la da sola e di voler addirittura rivedere la sua vecchia fiamma. I piani di Esther, che ha raccontato a Don Berengario di essere rimasta sola al mondo e di avere solo lui per muoverlo a compassione, sembrano così destinati a naufragare miseramente.

Non si ferma intanto il pericolo per tutta la cittadina di Puente Viejo. Il sottosegretario Juan Garcia Morales è infatti arrabbiato con Irene, Severo e Carmelo dopo aver appreso che i tre hanno architettato, insieme ad Anacleto Totana, la pubblicazione di un articolo per metterlo in cattiva luce. I paesani sembrano non riuscire a trovare alcun sistema per placare la sete di vendetta del sottosegretario che, in combutta con il Mesia, vuole in realtà solo vendicare la morte della nipote Maria Elena. Come andrà a finire? Ed Esther riuscirà a portare a termine il suo piano oppure l’arrivo di Marina manderà tutto a monte? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata in onda domani alle ore 16:10 come sempre su Canale 5.



