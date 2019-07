Il Segreto/ Anticipazioni 3-4 luglio: Elsa sempre più amata, Antolina furiosa

Il segreto, anticipazioni 3 luglio: Antolina infastidita da Elsa

Torna l’appuntamento con Il Segreto che, come sempre, va in onda su Canale 5 a partire dalle 15.30. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, 3 luglio 2019? Partiamo da Matias che è infuriato con Antolina dopo aver sentito le ennesime cattiverie dette su Elsa. Di fronte all’impegno che la donna sta mettendo per salvare Marcela e Camelia dall’epidemia di varicella che ha colpito la città, Matias proprio non sopporta le malelingue. D’altra parte, Antolina è invidiosa del consenso che Elsa sta ottenendo in città con le azioni nei confronti dei malati, è per questo che dice ad Isaac di voler lasciare immediatamente Puente Viejo. Quest’ultimo però si rifiuta inaspettatamente di seguire la moglie. Intanto è Gonzalo ad essere in procinto di lasciare la città, mentre Consuelo è sempre più allarmata dalla scomparsa di Julieta.

Il Segreto, anticipazioni 3 e 4 luglio: Fernando fa un’importante rinuncia

Fernando è ancora molto preoccupato dal ritorno di Gonzalo, avvenuto proprio in un momento in cui credeva di essere riuscito ad avvicinare Maria. Gonzalo, però, non sembra avere queste intenzioni, visto che è pronto ad andare via così come è arrivato. Ma cosa capiterà invece nella puntata di domani? Nella puntata de Il Segreto del 4 luglio, Saul si mette sulle tracce di Prudencio. L’uomo è infatti convinto che il fratello abbia rapito Julieta. Gonzalo, invece, lascia la Villa mentre Fernando prende un’importante decisione e rinuncia alla gestione delle ricchezze della Montenegro. Antolina invece si mette a lavoro e inizia ad organizzare una serata romantica per conquistare Isaac.

