Il Segreto/ Anticipazioni 2-3 luglio: Gonzalo visita Fernando con aria intimidatoria

Il Segreto, anticipazioni 2 e 3 luglio 2019: cosa accadrà in questa caldissima settimana?

Il Segreto è pronta come non mai per ingoiare i suoi tanti telespettatori dentro catastrofiche emozioni. Se il caldo di questo periodo vi sta costringendo a casa, eccovi la trama della soap trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.30 in poi. La relazione lavorativa tra Alvaro ed Elsa continua ad essere introversa come non mai. Il medico però, con il passare delle giornate è costretto a cambiare opinione, affermando la bontà dei bagni d’acqua e bicarbonato realizzati dalla donna per guarire i malati in breve tempo. Tutti in paese elogiano Elsa, ma Antolina si infuria, ribadendo che è un’assassina. Matias le siaizza contro dicendole di mettere la parola fine a tutte queste malignità sul suo conto.Nel frattempo Fernando è molto preoccupato, perché ha saputo da Prudencio che Gonzalo ha fatto ritorno a Puente Viejo. L’uomo, infatti, bussa alla sua porta per fargli visita con aria intimidatoria.

Il Segreto: Saul incolpa Prudencio della fuga nel nulla da parte di Julieta

Nel frattempo Saul incolpa Prudencio della fuga nel nulla da parte di Julieta. Il ragazzo corre subito da Mauricio allarmato che entrambi possano essere scoperti. La povera Julieta ancora non si trova da nessuna parte, e Consuelo inizia seriamente a preoccuparsi. Matias tratta scorrettamente Antolina: è sfinito e non accetta che la donna continui a parlare male di Elsa, dopo tutto quello che sta facendo per la sua famiglia. Antolina, per tutta risposta, vuole lasciare il paesino spagnolo, ma Isaac si rifiuta. Gonzalo incomincia a salutare tutti per andarsene quanto prima, il matrimonio con Maria è davvero giunto al termine. Nel frattempo Saul è sempre più convinto della colpevolezza di Prudencio: come finirà? Per scoprire tutte le altre dinamiche de Il Segreto, vi inviamo a guardare le nuove puntate sempre in onda su Canale 5.

