Il Segreto/ Anticipazioni 6-10 luglio: la verità su Martin viene a galla! (Repliche)

Il Segreto, anticipazioni puntate dal 6 al 10 luglio 2020

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il segreto rivelano uno scenario ormai molto diverso da quello delle scorse puntate. Angustias infatti è ormai al manicomio e Pepa è molto preoccupata per lei. Nonostante la ragazza è stata infatti incolpata ingiustamente, Pepa continua a dimostrare quanto gentile generoso sia il suo cuore il suo carattere. Dopo essere stata cacciata dalla Casona, in quanto ritenuta responsabile di quanto è accaduto alla moglie di Tristan, Pepa continua ad interessarsi alla situazione di Angustias anche in virtù del fatto che fino a quel momento è stata lei a prendersi cura di suo figlio. Le anticipazioni ci parlano inoltre della continua diatriba tra Raimundo e Donna Francisca. Il povero Raimundo non riesce a percorrere la sua strada senza che la matrona gli metta i bastoni tra le ruote. Dagli spoilers sappiamo che l’uomo sta cercando a tutti i costi di risollevarsi dai disagi finanziari iniziati proprio a causa di Francisca. Per questo motivo sta cercando di investire il proprio denaro nei migliori dei modi. Nell’aria c’è l’apertura di una locanda ma la Dark Lady non smetterà di tormentarlo. Dalle anticipazioni inoltre sembrerebbe che la donna sarà disposta anche a corrompere grandi personalità di Puente Viejo pur di ottenere ciò che vuole proprio mentre Pepa riuscirà ad arrivare in clinica da Angustias per scoprire che Martin non il figlio della donna bensì il suo bambino.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. C’è stato il primo scontro tra Tristan e Pepa. Infatti in questo episodio della soap spagnola, Tristan sarà ingannato dalla sua stessa madre e ciò si ripercuoterà sul suo rapporto con l’amata Pepa. Si riparte con il drammatico evento che vede Angustias in piena crisi. La donna ha tentato di togliersi la vita in quanto ha scoperto la cospirazione mossa da Francisca al fine di farla internare. Lo scopo della Black Lady è stato raggiunto. Tristan si arrende davanti all’evidenza: Angustias ha dimostrato per l’ennesima volta di dare segni di squilibrio. Suo marito dà quindi il consenso per l’internamento della donna e non perde tempo ad affrontare la madre per aver fatto trovare appositamente il certificato a sua moglie. Francisca però prontamente scarica tutte le colpe su Pepa, motivo per cui Tristan corre a cercarla. In questo frangente però Tristan scopre anche che il certificato è stato fatto redarre con l’inganno e dunque l’ira diventa ancora più incontenibile.

La puntata de Il segreto in onda il 3 luglio 2020 mette in risalto agli occhi degli spettatori quanto difficile sia il carattere di Francisca. La donna infatti non solo appare crudele ed insensibile, ma anche rancorosa, in modo quasi spietato, nei confronti di Raimundo. Di certo nell’episodio si capisce che la donna non ha nessuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra. Dalla scorsa puntata infatti sappiamo che Raimundo ha ricorso alla cassa di risparmio per ottenere dei soldi in prestito. Don Pedro non perde tempo per informare Francesca dell’accaduto e lei a sua volta si affretta per impedirgli che quel denaro gli venga concesso. Di certo tanto tale evento fa chiedere agli spettatori cosa possa essere davvero successo nel passato di Francesca e Raimondo per giustificare un tale rancore. Anche sulla coppia Soledad e Jose continua ad esserci molta attenzione. La coppia infatti è costretta a mantenere le distanze a causa del fratello della ragazza. Tristan del resto è stato categorico. Per sua sorella non c’è nessuna possibilità di ottenere la sua benedizione e non gli è concesso in nessun modo di frequentare un ragazzo appartenente a una classe sociale troppo diversa dalla sua.



