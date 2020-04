Il Segreto/ Anticipazioni 8 aprile 2020: tutti in fuga da Puente Viejo!

Il Segreto, anticipazioni 8 aprile 2020

Il Segreto torna anche oggi, 8 aprile 2020, con il suo appuntamento quotidiano ad allietare la giornata dei suoi fan di Canale 5. Sembra che la piccola cittadina di Puente Viejo sia destinata a non soccombere alle acque e che i suoi protagoniste ce la faranno ancora una volta. La puntata si apre con il sindaco Carmelo che è costretto a comunicare ai paesani di abbandonare Puente Viejo, l’acqua è arrivata al cento del paese ed è arrivato il momento di evacuare. Donna Francisca afflitta rievoca tutti i momenti trascorsi nel paese.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Severo si confida con Irene e le mostra la sua preoccupazione per Carmelo a cui ha avanzato la proposta di aprire una fabbrica di gallette insieme, ma lo stesso si è mostrato quasi disinteressato. Severo è preoccupato, Irene gli consiglia di riparlarci perché magari è troppo preoccupato per il paese. Irene dice a Severo che è arrivato il momento di fare i bagagli, lo stesso Marcela che parla con Matias che sembra non ascoltarla. Matias è nervoso e non riesce ad accettare l’idea di dover lasciare il paese, litiga apertamente con Marcela, lui vuole restare è lottare. Marcela invita Matias a ragionare e di non lasciarla da sola con la bambina.

Matias ha deciso di usare la forza per difendersi, Marcela non è d’accordo e si scontrano inutilmente ormai il giovane ha preso la sua decisione. Gracia riunisce la famiglia per esporre al sua decisione per quanto riguarda la proposta di lavoro avuta dalla compagnia di Flamenco. Gracia ha deciso di restare a Puente Viejo con il marito e i suoceri, ha rifiutato l’offerta con la compagnia di ballo. Raimundo teme che difficilmente lui e i suoi cari potranno restare a Puente Viejo, Garcia Morales è troppo grave per rimangiarsi il suo ordine. Lola confessa a Prudencio di aver visto Marina e di essere rimasta colpita dal suo amore per Berengario. Lola vuole spiegazioni su cosa sia accaduto con Armero, Prudencio le confessa che l’uomo ha voluto far capire al paese che lui è un suo associato ma che continua a mettere in atto la sua trappola, ma non vuole rivelare a Lola il suo piano per proteggerla.

Prudencio dice a Lola che devono essere bravi a non farsi sorprendere nella fuga perché teme la sua reazione. Tibursio richiama Dolores che spettegola della scelta di Don Berengario, l’aver deciso di seguire l’amore. Marina continua a cercare la figlia, è riuscita ad ottenere il numero di telefono di un’amica della figlia, spera che le possa dare le informazioni che le servono per ritrovarla. Severo prova a riparlare con Carmelo della sua proposta e del loro futuro insieme, Carmelo gli confessa di non aver dato risposta alla sua proposta ma le cose sono cambiate, entrambi sono cambiati e non se le sente di accettarla, lui ritiene che sia giunto il memento di dividere le loro strade. Puente Viejo dopo aver visto la liberazione dei figli di Maria, Beltram e Esperanza e la loro imminente partenza per Cuba insieme ai nonni Emilia e Alfonso, si trova ancora ad affrontare il problema dell’inodazione, Garcia Morales è uscito gravemente ferito dalla colluttazione con Fernando e nessuno tranne lui può bloccare l’inondazione. Gracia è in bilico, il dubbio è se partire con la compagnia di ballo o restare a casa, una chiacchierata con la suocera sarà decisiva. Lola e Prudencio stanno organizzando la loro fuga e Prudencio ha un piano per ingannare Armero. Matias è sempre più incattivito dalla situazione.



