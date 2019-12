IL SEGRETO/ Anticipazioni dal 23 al 28 dicembre: Antolina morirà per mano di Isaac?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DAL 23 AL 28 DICEMBRE

Le anticipazioni settimanali de Il Segreto continuano a parlarci dell’amore mancato fra Lola e Prudencio. Nella puntata di lunedì, Lola decide di non aiutare più Francisca per mandare in rovina Prudencio. Consiglia invece l’ex fidanzato di non prestare dei soldi allo sconosciuto, temendo che ci sia dietro lo zampino della Montenegro. Nell’episodio di martedì, Raimundo continua a nutrire i suoi sospetti su Fernando e coinvolge anche Irene, facendo un patto: non dovranno parlarne con nessuno. Nella puntata di venerdì, subito dopo le festività del Natale e di Santo Stefano, Francisca decide di infrangere la promessa fatta a Raimundo e chiede a Mauricio di mentire sulla sparatoria, solo per attirare Carmelo e Severo in una trappola. Nel frattempo, Isaac va all’appuntamento con Antolina, che gli punta contro una pistola. Lo scontro fisico però finirà a sfavore della ragazza, che perderà la vita cadendo in un precipizio.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

I fan de Il Segreto potranno assistere ad una nuova puntata nel primo pomeriggio di Canale 5 di oggi, lunedì 23 dicembre 2019. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati lo scorso sabato: Irene conferma tutto al Sindaco: Esteban è l’unico responsabile di quanto accaduto ad Adela. Carmelo però si sente il vero colpevole e Severo è costretto a fermae la sua sete di vendetta. Irene gli chiede ancora del tempo: Anacleto non è così convinto che Esteban sia il responsabile degli attacchi, visto che il colpo è stato messo in atto da una mente molto più brillante. Intanto, Prudencio confessa a Matias di amare ancora Lola e che ha deciso di allontanarla a causa della Montenegro. All’Avana, Raimundo chiede scusa a Fernando per aver dubitato di lui e gli riferisce dei sospetti di Anacleto su Esteban. Quella notte, Dolores sorprende Antolina nella sua bottega: la ragazza confessa di non mangiare da giorni e riesce a fare leva sulla sua pietà. Antolina le rivela di aver comunque intenzione di portare avanti il suo piano, senza specificare nulla di più. Al mattino, Maria ha un nuovo scontro verbale con l’infermiera, che l’accusa di lamentarsi e basta. Matias riferisce invece al nonno di non vedere di buon occhio l’infermiera della sorella, per via dei suoi modi. Raimundo incontra poi Francisca e continua a difendere Fernando, anche per via della terapia che ha organizzato per Maria. La matrona però continua a pensare agli ultimi pericoli vissuti e promette al marito di non fare nulla contro Carmelo. Nonostante le promesse, Dolores rivela subito al marito e al dottor Zabaleta di aver visto Antolina la notte precedente. Mentre Lola si presenta alla vineria per parlare con Prudencio, Consuelo continua a guardare Elsa a vista, preoccupata che possa sentirsi di nuovo male. Senza considerare Antolina e la paura che possa attaccarli di nuovo, tanto che Isaac mette subito mano al coltello al primo rumore sospetto. Lola riesce a farsi ascoltare da Prudencio: ha tentato in ogni modo di contrastare il piano di Francisca e sottolinea ancora una volta di amarlo, di darle una nuova possibilità. Il ragazzo però è deciso: non intende perdonarla. Di ritorno a Puente Viejo, Fernando offre il suo aiuto a Carmelo e Severo per dare la caccia ad Esteban. Sospetta infatti che il Sindaco di Belmonte sia legato anche alla morte di sua moglie. Nel frattempo, Dolores avvisa le autorità riguardo ad Antolina, mentre Lola chiede a Marcela di consegnare a Prudencio la catenina che le ha regalato. La moglie di Matias confida però a Consuelo di credere di poter fare qualcosa per i due innamorati. Matias invece mette subito in guardia Isaac e scopre che ha ricevuto una richiesta da Antolina: se ne andrà da Puente Viejo se le darà il denaro necessario. Più tardi, Fernando scrive ad un amico per mettere in atto un nuovo piano: radere al suolo Puente Viejo.

