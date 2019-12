Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Mauricio si sveglia e rivela che…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE

Stando agli spoiler la puntata che andrà in onda oggi, sabato 21 dicembre, de Il Segreto vedrà i protagonisti di Puente Viejo alle prese con le rivelazioni che potrebbe fare Mauricio. L’uomo infatti si è appena risvegliato dopo l’incidente avuto per salvare la vita a Francisca e Raimundo è davvero ansioso di sapere cosa ricorda. Il Godoy però sembra non ricordare niente di quanto accaduto. L’Ulloa dovrà così riprendere le sue indagini per scoprire se davvero dietro l’attentato subito dalla moglie vi sia in realtà Fernando Mesia. Carmelo intanto continua a temere che la vendetta di Donna Francisca possa mettere in pericolo l’amico Severo ed alla sua famiglia e prega Meliton di proteggerli. Avrà davvero ragione Carmelo a temere per la vita dell’amico? Oppure Raimundo riuscirà a convincere Francisca che dietro l’attentato subito vi è in realtà l’uomo che adesso si trova in compagnia della figlioccia? Per saperlo non ci resta che attendere una nuova puntata di Il Segreto, in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata di ieri de Il Segreto ha visto Maria ancora alle prese con Dori. La figlioccia di Francisca, dopo aver intuito che la nuova infermiera fatta giungere all’Avana per prendersi cura di lei si sarebbe in realtà rivelata una spina nel fianco per la sua crudeltà, ha modo di vedere l’infermiera cambiare completamente atteggiamento quando entra nella stanza di Fernando. Il Mesia l’ha dunque ingaggiata solo per farle del male? Lui ha chiesto alla donna di mostrarsi così crudele con Maria? Però dopo che, in seguito al primo test, le gambe della Castaneda iniziano a muoversi nuovamente, rinasce davvero in lei la speranza di poter tornare a camminare. Le parole del dottore giunto appositamente alla villa da Berlino appaiono ora un lontano incubo e Maria sente che, se ci metterà davvero il massimo impegno, potrà tornare ad essere la madre che ha sempre voluto essere per i suoi figli ora in collegio. A Puente Viejo intanto c’è ancora aria di tempesta. Dopo che la perfida Antolina ha cercato ancora di attentare alla vita della sua acerrima nemica Elsa, il dottor Zabaleta appare davvero molto preoccupato e raccomanda ad Elsa ed Isaac la massima calma. Isaac a quel punto caccerà di casa Antolina, pregandola di non farvi più ritorno. Lei se ne va con dentro l’intenzione di farla pagare a caro prezzo ai due che l’hanno umiliata. Intanto Meliton sarà vicinissimo ad acciuffarla, ma la Ramos riuscirà a dileguarsi ancora una volta facendo di nuovo perdere le tracce di se. Niente di nuovo invece per quanto riguarda Prudencio e Lola. Dopo aver appreso che la donna era in realtà una pedina mossa da Francisca lui ha dichiarato di non volerla vedere mai più. Lola però è davvero innamorata di lui e si reca di nuovo in negozio per confessare all’Ortega il suo sentimento. Prudencio però apparirà irremovibile nella sua decisione.

