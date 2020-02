Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 11 febbraio: scontro finale tra Carmelo e Morales

Il Segreto, anticipazioni puntata 11 febbraio 2020

Stando a quanto anticipato dagli spoiler spagnoli de Il Segreto la puntata di oggi, 11 febbraio 2020, ci porterà ancora nella battaglia che si è instaurata tra Carmelo ed il sottosegretario Morales. Il sindaco ormai sembra non aver più niente da perdere ed anche Severo fa fatica a trattenerlo dal commettere qualche sciocchezza. Maria inizierà a chiedersi se quel legame che sembra esserci tra Fernando e Dori sia dovuto ad una relazione tra i due. Mentre Lola accetta felicissima l’anello di fidanzamento regalatole da Prudencio, Donna Francisca medita la sua vendetta. L’illusione dell’Ortega di aver davvero finalmente resa innocua la sua ex protettrice sembra essere destinata ad avere breve durata.Cosa starà complottando Francisca ai danni della coppia? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata de Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

La nuova settimana de Il Segreto è iniziata con la vicenda che vede protagonisti Don Berengario ed Esther. Dolores, non conoscendo il vero legame che esiste tra i due, finirà per far circolare in paese le voci che lasciano intendere che possa esserci del tenero. Così Don Berengario, per mettere a tacere le chiacchere che sembrano aver invaso tutta Puente Viejo e salvare la dignità della ragazza, si vede costretto a svelare la verità: Esther è in realtà sua figlia, avuta da Marina, la sola donna che abbia davvero amato. Intanto a La Havana Maria avrà modo di sapere direttamente dall’infermiera Dori Vilches, che è stato Fernando a proibirle di continuare l’agopuntura che sembrava invece portare alla Castaneda un gran beneficio. Infuriata Maria chiederà spiegazioni al Mesia per il suo comportamento, ma lui negherà con forza di aver mai ordinato a Dori di sospendere la terapia. La Castaneda allora comincerà a chiedersi chi dei due abbia ragione, e quali siano i motivi di quello che sembra in realtà un complotto contro di lei. Per fortuna però la Castaneda ha un’arma molto potente da usare contro Dori ed ha tutte le intenzioni di usarla se l’infermiera non tornerà a praticarle l’agopuntura.

A seguito del momento di delirio avuto dalla Vilches Maria ha indagato, aiutata da Irene, ed ha scoperto che la donna era stata processata ed arrestata per aver dato fuoco ad un ospedale per bambini. Il motivo? Si era innamorata del titolare della struttura ed aveva escogitato quel sistema per potersi liberare della moglie di lui. Sfortunatamente però non era riuscita a mettere in salvo i bambini, che erano così rimasti uccisi nel rego. Prudencio e Lola invece si preparano a vivere finalmente sereni la loro storia d’amore. L’Ortega è infatti riuscito a fermare Donna Francisca, minacciandola che qualora capitasse qualcosa alla sua amata Lola lui non esiterà a rendere pubblici i segreti che riguardano Raimundo. Gli abitanti di Puente Viejo hanno una gran brutta gatta da pelare. Carmelo Leal in prima persona, in quanto sindaco cittadino, si trova a dover affrontare molte emergenze. Accortosi che i servizi postali ed i trasporti non funzionano, non tarda a rendersi conto che il sottosegretario Morales ha davvero isolato la città. Come se questo non bastasse il dottor Zabaleta è stato trasferito, così gli abitanti di Puente Viejo non hanno più neppure il medico. Neppure Irene si fa portatrice di buone notizie. Il foglietto che era riuscita a sottrarre dalle tasche della giacca di Esteban Fraile, confrontato con la scrittura del Mesia, cancella la speranza di poter collegare Fernando con quanto sta accadendo a Puente Viejo.



