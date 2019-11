Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 22 novembre: Raimundo “perdona” Severo, e Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di oggi, 22 novembre, de Il Segreto, Dolores sarà sempre ai ferri corti con Hipolito e Gracia. La donna infatti litigherà con il figlio e la nuora, in quanto non sarà d’accordo con il modo con cui viene educata la piccola Belen. Improvvisamente, Saturna si innamorerà di un altro uomo, che si chiama appunto Mario. La donna allorà deciderà di lasciare con lui Puente Viejo. La partenza improvvisa di Saturna manderà nello sconforto Meliton e Onesimo, che saranno molto dispiaciuti. Lola non la smetterà di sentirsi colpevole nei confronti di Prudencio, poiché all’inizio si è avvicinata al ragazzo solo per ordine di Donna Francisca. Maria, quindi, soffrirà ancora per la sua paralisi alle gambe e Fernando sceglierà di starle vicino. Il ragazzo le racconterà di quando anche lui è stato costretto a stare su di una sedia a rotelle, e le ribadirà che, grazie al medico che ha trovato, lei riuscirà a camminare di nuovo. La Montenegro sarà sempre più vicina a mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Severo e ne parlerà dunque con Mauricio. Raimundo invece penserà che il Santacruz sia innocente.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle precedenti puntate de Il Segreto, abbiamo visto che Antolina è ritornata a Puente Viejo. La ragazza ha restituito ad Isaac le 1200 pesetas che gli aveva rubato prima di partire. Il falegname, contro il volere di Elsa, si è ripreso i suoi soldi, in quanto crede che anche quel denaro possa essere utile per pagare l’operazione della sua compagna. Onesimo e Meliton si sono sfidati a colpi di pistola ad acqua per poter conquistare l’amore di Saturna, che non sa ancora chi scegliere tra i due. Maria è venuta a sapere da Fernando Mesia che c’è uno specialista che la potrà aiutare a ritornare a camminare. Dolores ha pensato di rapire Belen, in quanto crede che Gracia e Hipolito possano andare via dal paese. Prudencio, poi, è molto innamorato di Lola, e, dopo aver baciato la ragazza, le ha confessato tutto il suo amore. Il giovane non sa però che la donna, come Marchena, lavora per Donna Francisca. La Montenegro è riuscita ad impossessarsi delle impronte presenti sull’ordigno esploso al matrimonio di Mesia. Quindi ha convinto Raimundo a procurarsi un’impronta di Severo per confrontarla con quelle in suo possesso. Isaac si rende conto che ha raccolto 3000 pesetas, per pagare la costosa operazione a cui dovrà sottoporsi Elsa per salvarsi la vita. Questi soldi, però, non sono sufficienti per pagare l’intervento, in quanto occorrono ancora ben 1000 pesetas. Il falegname, allora, decide di andare a chiedere il restante denaro a Prudencio, pur non potendogli offrire nessuna garanzia. Prudencio, però, sembra essere propenso ad accettare la richiesta di Isaac. Lola, dunque, gli domanda come mai lui abbia deciso di aiutare il falegname senza nessuna garanzia di restituzione del denaro prestato, e Prudencio le dice che l’amore è la migliore garanzia. La ragazza, allora, rimane sconvolta dalla risposta del giovane e comprende ancora una volta di provare dei sentimenti forti per lui. Lola, inoltre, si sente in difetto nei confronti di Prudencio, in quanto la giovane in realtà lavora per Donna Francisca, che le ha ordinato di sedurre il proprietario della taverna senza però innamorarsi di lui. Onesimo e Meliton non la smettono di litigare per colpa di Saturna, che intanto ne approfitta della situazione per vendere più pesce.

