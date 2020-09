Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 30 settembre: Isabel torna a casa, e Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 30 SETTEMBRE

Nella puntata di oggi, mercoledì 30 settembre, de Il Segreto, la marchesa Isabel torna finalmente a Puente Viejo e viene messa al corrente da Antonita di tutte le novità e soprattutto del fatto che ormai Adolfo e Tomas sono a conoscenza della presenza di Francisca a casa. Al primo giorno di lavoro, Isabel ha uno scontro con Alicia che le fa prendere un brutto spavento. Adolfo lascia il lavoro alla fabbrica e Rosa immagina che la colpa sia di sua sorella Marta: per questo motivo la aggredisce non solo verbalmente ma anche fisicamente. Mauricio riesce a trovare un accordo con i due fratelli De Los Vivos per convincerli a donare del denaro per la costruzione della casa del nuovo medico. Ignacio chiede all’amico Esus un altro favore, convincere Pablo a riprendere il suo lavoro alla fabbrica ma il ragazzo stupisce Urrutia con una domanda che nessuno si sarebbe mai aspettato.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Marta torna in municipio e racconta a Mauricio quali sono le richieste della famiglia De Los Vivos per contribuire a ristrutturare la casa del medico. Il sindaco non è stupito da come sia andata la trattativa e indica alla sua collaboratrice quali siano i margini di trattativa entro i quali si può spingere. Quando, però, Marta porta la controproposta ad Adolfo, il ragazzo è molto scostante e vuole ancora di più, facendo andare su tutte le furie la Solozabal che lo minaccia di far valere la sua carica in comune per multare le miniere. Adolfo è molto nervoso per questo e per la sua posizione non ancora definita all’interno della fabbrica del futuro suocero e per questo motivo si sfoga con il fratello che gli confida di non riuscire a portare avanti la miniera da solo e di avere estremamente bisogno del suo aiuto. Per questo motivo gli chiede di riflettere seriamente sulla possibilità di licenziarsi dalla fabbrica e di riprendere il posto che gli spetta nell’azienda della sua famiglia. Intanto anche Tomas ha delle novità da raccontare al fratello perché nel pomeriggio ha assunto Alicia Urrutia come contabile in miniera, visto che ha un ottimo curriculum e lui ha bisogno di un aiuto al lavoro.

Alicia è felicissima di essere riuscita ad ottenere il posto di lavoro perché pensa in questo modo di riuscire a controllare meglio quelli che pensa essere i peggiori nemici del popolo e degli operai. Il suo buonumore, però, si riverbera positivamente nei rapporti con la famiglia visto che con sua madre le cose vanno molto meglio e anche con il padre ha avuto modo di confrontarsi e parlare. Tuttavia decide di non raccontare del nuovo lavoro perché non vuole dare troppe spiegazioni. Intanto a Puente Viejo, già in fibrillazione per la corrida che si terrà a breve a La Puebla, succede un fatto molto anomalo: la compagnia di matador che sta viaggiando verso la città ha un problema con le vetture e si ferma in paese. Gli artisti della corrida trovano alloggio nella locanda di Matias e Marcela e per ringraziare dell’accoglienza ricevuta decidono di fermarsi più a lungo per organizzare uno spettacolo proprio a Puente Viejo, al termine del quale offriranno un banchetto per tutti i paesani. Antonita non può gioire, però, perché ha molti problemi con Francisca che ormai è incontenibile e vuole uscire sempre più spesso dal padiglione. La domestica però inizia a capire, anche nella sua ingenuità, che la guarigione della Montenegro è stata troppo veloce e che c’è qualcosa che non torna nel racconto della donna. Intanto quando va a fare la spesa al super emporio di Dolores cade in contraddizione davanti a Don Felipe quando la bottegaia le chiede se il suo mal di pancia gravissimo sia ormai stato superato.





