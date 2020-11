Il Segreto/ Anticipazioni puntata 1 novembre: Pablo e la sua vera madre

Il Segreto, anticipazioni puntata 1 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, 1 novembre, Pablo frequenta sempre più spesso la sua vera madre, Maria Jesùs, e questo manda molto in ansia Carolina che teme di vedere il ragazzo presto ripartire insieme alla donna. Così dice a Pablo che vuole conoscere la donna e il ragazzo pensa di organizzare alla Villa una merenda per presentarla a tutti. Dopo aver saputo che Rosa è incinta, Ignacio non ne è affatto contento ma pensa di rimettere tutto a posto imponendo a Marta di interrompere subito la relazione e a Rosa di sposare quanto prima Adolfo. La ragazza inizia così a meditare di lasciare Puente Viejo mentre Adolfo non sembra affatto intenzionato a sposare Rosa. Le cose fra Marcela e Matias sembrano andare finalmente per il verso giusto anche se il Castañeda è molto preoccupato perché non riesce ad avere notizie del nonno.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Isabel confessa a Maqueda di avere sospetti sul sindaco e l’uomo le promette che indagherà. Poi Iñigo le chiede se si preoccupa per lui o per se stessa ma la marchesa è brava a sviare l’argomento. Marta è in lacrime e Manuela arriva a chiederle che cosa abbia suo padre per urlare come un pazzo. La ragazza spiega alla governante che non riesce più a nascondere i sentimenti che lei e Adolfo provano l’una per l’altro e vogliono dire a tutti del loro amore. Manuela le spiega che ritiene, come anche il Solozabal, che Adolfo sia solo un rubacuori da strapazzo e che ha sedotto prima una sorella e poi l’altra ma Marta le spiega che non è così e le dice che si amano molto e hanno intenzione di parlare con Rosa e spiegarle tutto. Le due donne non si rendono conto che proprio Rosa è dietro la porta e sta sentendo tutto: fa solo in tempo a pronunciare il nome di Marta e poi sviene. Interviene subito Don Ignacio che prova a calmare Rosa dopo averla portata nella sua stanza mentre Manuela riprende Marta a suo parere colpevole di aver ceduto troppo facilmente alle insistenze del De Los Vivos. Mentre le due parlano arriva Alberto Santos, il giornalista, che inizia a fare domande ma Manuela è lesta a mandarlo via.

Marcela chiama Tomas per avere notizie dell’uomo dopo l’incidente. Il marchese è molto lieto di sentirlo ma la donna specifica subito che questa telefonata non prelude ad altro ma è solo perché lei tiene al De Los Vivos come amico. Tomas però è molto scosso dalla telefonata perché qualsiasi gesto fatto dalla donna riaccende in lei il desiderio. Giunge, però, Adolfo che racconta di essere stato sorpreso da Don Ignacio mentre baciava Marta e successivamente di essere stato cacciato da casa dall’uomo. Matias vuole parlare con Marcela di quello che è accaduto fra lui e Tomas così da mettere per sempre una pietra sopra a quello che è accaduto. Il Castañeda vuole il perdono della moglie per quello che ha fatto e le dà il suo, per rimettere insieme la loro famiglia e riprendere il loro matrimonio come quando erano più felici. Mauricio va a trovare nuovamente Francisca e le chiede quando vuole che frughi fra le cose di Isabel, la Montenegro però dice che ora è troppo rischioso e che bisogna attendere. I due vengono interrotti da Isabel e Maqueda e fra i quattro c’è subito tensione tenuta però nascosta sotto i sorrisi. Poi Isabel racconta dell’incidente della macchina per vedere la sua reazione. Huertas avvisa Mauricio che Padre Filiberto ha ritirato la denuncia nei suoi confronti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA