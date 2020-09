Il segreto/ Anticipazioni puntata 1 settembre 2020: Marta vuole lavorare

Il Segreto, anticipazioni puntata 1 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 1 settembre, Marta chiede al padre di poter lavorare alla fabbrica, al progetto dei nuovi barattoli. L’obiettivo della ragazza è infatti quello di distrarsi e non pensare al matrimonio di Adolfo ma soprattutto trascorrere meno tempo in casa, così da non essere fagocitata dalla frenesia delle nozze di Rosa. Damian, ormai nel sindacato a pieno titolo, vorrebbe organizzare l’assalto del furgone che trasporta il denaro alle banche. Ne parla quindi con Alicia la quale, pur apprezzando l’idea, gli chiede di confrontarsi prima con Matias. Raimundo incontra nuovamente la cameriera Antonita in quella zona del prato dove crescono i fiori che tanto amava Francisca. Si rende quindi conto che non può trattarsi di una coincidenza e inizia a capire che Isabel gli sta nascondendo qualcosa: decide quindi di andare dalla marchesa per dirle che ha scoperto che di nascosto sta acquistando diversi lotti di terreno che una volta appartenevano proprio alla Montenegro.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Adolfo e Rosa chiedono a Marta se vuole essere la sua damigella d’onore e la ragazza, anche se controvoglia, accetta. Isabel racconta a Francisca del fidanzamento di Adolfo e la donna le chiede anche di Tomas: la marchesa è quasi sul punto di raccontarle che il ragazzo ha una relazione con la nuora di suo marito. Raimundo si confronta con Matias e il nipote gli confessa che ha tradito sua moglie Marcela ma che ora è molto pentito di quanto ha fatto e vorrebbe rimediare, perché la ama ancora. Il nonno gli consiglia di dimostrare alla ragazza tutti i suoi sentimenti. Carolina sta tentando di curare Pedro dopo averlo nascosto in soffitta: le condizioni del ragazzo sono abbastanza critiche ma la ragazza non sa che altro fare oltre a quanto sta già mettendo in pratica. Alicia e Damian stanno pensando a cosa fare come azione dimostrativa per non far passare inosservata la morte di Cosme, così i due propongono a Matias di organizzare il rapimento di un personaggio importante di Puente Viejo ma il Castañeda non è d’accordo così i due desistono. Carolina viene scoperta da Manuela in cucina e la ragazza inventa di essere preoccupata per le sorelle, così da non destare sospetti. La governante, però, non mangia la foglia e prova ad avere spiegazioni dalla ragazza che però non vuole dire nulla. Per questo motivo la governante la punisce e le impedisce di uscire dalla villa.

Ignacio e Urrutia stanno studiando per trovare il sistema per produrre i nuovi barattoli richiesti da un cliente ma non trovano una soluzione. Vengono però interrotti dalla visita del sindaco Mauricio e del capitano Huertas che sono venuti a chiedere lavoro per una persona di Puente Viejo. Rimasti soli, Mauricio chiede al capitano se c’è qualcosa che lo preoccupa ma l’uomo non si sbottona e non dice nulla. Raimundo accompagna Camelia a prendere un libro in biblioteca e il sindaco chiede all’uomo di passare a trovarlo in serata perché ha bisogno di dirgli alcune cose. Tomas chiede ad Adolfo se il suo umore vada meglio e se è pronto a confermare la sua intenzione di sposare Rosa anche davanti agli invitati, durante la festa di fidanzamento del giorno dopo. Alicia discute con la madre Encarnacion: la donna prova a ristabilire di nuovo un rapporto sereno con la figlia ma la ragazza è troppo presa dalle sue vicende personali e da quelle del sindacato e queste preoccupazioni la rendono irritabile e molto scostante. Le condizioni di salute di Pablo peggiorano e la ragazza si rende conto che da sola non riesce a risolvere le situazione e che ha bisogno di aiuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA