Il Segreto/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Prudencio Vs Lola ma…

Il Segreto, Anticipazioni puntata 10 gennaio

Stando a quanto riportato dagli spoiler la puntata de Il Segreto in onda oggi, venerdì 10 gennaio, ci vedrà assistere alla consolazione di Lola che, nonostante pianga ancora la fine della sua storia d’amore con Prudencio, sembra felice per l’opportunità di lavoro che gli hanno offerto Marcela e Matias. Ma una nuova importante novità è in arrivo a Puente Viejo e rischia di sconvolgere davvero tutta la comunità. Il paesino infatti è destinato a venire completamente sommerso per far posto ad un nuovo bacino idrico. Donna Francisca appare, come tutti gli abitanti di Puente Viejo, sconvolta. Non riuscendo ad accettare la cosa indagherà con tutti i mezzi a sua disposizione, fino a scoprire che dietro al progetto vi è nientemeno che il sottosegretario Juan Garcia Morales. L’uomo in contatto già da tempo con il Mesia sembra essere il responsabile di quel progetto che finirà per inondare tutta Puente Viejo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

I riflettori che si sono accesi oggi su Il Segreto a Puente Viejo ci hanno permesso di assistere alla importante decisione di Isaac ed Elsa. I due infatti, dopo che il dottor Zabaleta ha dichiarato ufficialmente guarita la Laguna, hanno deciso di sposarsi. Adesso che anche Antolina non potrà più nuocere ai due la loro storia d’amore sembra finalmente poter essere vissuta serenamente. L’altra storia d’amore che ha ccompagnato gli ultimi episodi de Il Segreto invece, sembra non essere destinata ad un esito altrettanto felice. Prudencio infatti cerca di comprendere chi sia veramente Lola, quale ruolo abbia avuto con la Montenegro. Venuto a sapere da Donna Francisca un terribile segreto sul passato della donna l’Ortega decide di affrontarla a viso aperto. La reazione di Lola però finirà per convincerlo che quello che ha scoperto su di lei sia la verità. Intanto Fernando continua a creare il vuoto intorno a Maria. Dopo averla convinta a riassumere Dori Vilches, l’infermiera che in realtà la sottopone ad esercizi massacranti, il Mesia convince la Castaneda che lui è il solo che abbia in realtà a cuore la sua salute. I suoi interventi finiranno per portare Maria ad una litigata anche con Raimundo. In realtà la donna appare completamente succube di Fernando. Anche quei passi che, seppure con moltissima fatica riesce a muovere, non sono il frutto degli esercizi massacranti a cui la sottopone Dori. Ma lei ignora che anche il medico giunto da Berlino fosse stato manovrato dal Mesia e che quella sentenza con cui la informava che le sue gambe non avrebbero camminato mai più è stata messa su dai due uomini in comune accordo. Cosa avrà in mente il Mesia? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno.

