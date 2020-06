Il segreto/ Anticipazioni puntata 10 giugno: Isabel passa all’azione

Pubblicità

Il segreto, anticipazioni puntata 10 giugno

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 10 giugno, Isabel passerà all’azione e per non consentire a Francisca di lasciare la sua casa, inizierà a drogare il the che Antonita le porta ogni pomeriggio. In questo modo la donna sarà totalmente in balia del volere della marchesa. Adolfo dichiarerà a Ignacio le sue intenzioni e, dopo aver compromesso Rosa, dirà a suo padre che il suo onore gli impone di sposarla quanto prima. In realtà anche Rosa sa benissimo che il ragazzo ama sua sorella Marta ma non ha intenzione di perdere l’opportunità di convolare a nozze con l’amore della sua vita. Cresce, però, sempre di più l’astio nei confronti di Marta e la guerra fra le due sembra non avere fine.

Pubblicità

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata de Il Segreto. Tutto è pronto a casa dei Solozabal per ricevere la visita di Adolfo. Marta si presenta all’appuntamento con Adolfo in ansia e prova a fare di tutto per convincere il padre a dispensarla dall’occasione. In mattinata la ragazza aveva incontrato Ramon e aveva chiarito ancora una volta che non c’era margine per una loro relazione e che il bacio era stato uno sbaglio. Alla richiesta di spiegazioni del ragazzo, Marta aveva raccontato la storia di una promessa di castità fatta alla morte dell’uomo che doveva sposare. Ovviamente si tratta di una scusa ma Ramon sembra accettare di buon grado questa spiegazione. Carolina, invece, racconta a Manuela del suo dispiacere perché ogni volta che scrive a sua madre non riceve mai risposta. La governante la invita ad avere pazienza e a continuare a tenere informata la donna di tutte le novità delle sue figlie. Finalmente arriva Adolfo e nel salone di casa Solozabal cala un momento di imbarazzo fra le due sorelle e il giovane: è evidente che il marchesino, pur chiedendo la mano di Rosa, in realtà guarda con amore solo Marta.

Pubblicità

Francisca è ancora molto contrariata per il mancato acquisto della Villa e sfoga la sua rabbia sulla povera Antonita che prova a distrarla raccontandole di Dolores ma non ottiene successo. La Montenegro dice alla cameriera che non ha intenzione di restare per molto tempo ancora nascosta nel padiglione e questa notizia manda in panico Antonita che non sa come dirlo alla sua padrona. Mentre fa le pulizie, inoltre, si accorge che la lettera segreta che la marchesa le aveva detto di custodire con molta attenzione è scomparsa dal cassetto in cui era rinchiusa. All’emporio fa ritorno Hippolito che viene a sapere della prigionia alla quale sua madre è stata sottoposta e delle novità che riguardano l’orario di apertura dell’emporio. Il ragazzo si preoccupa per l’idea avuta dalla madre perché è sicuro che ci siano delle limitazioni di legge ad un orario così prolungato senza autorizzazione ma Dolores non vuole sentire ragioni. Poco dopo, però, la donna parla con un compaesano che ha avuto una multa per la vendita di prodotti non autorizzati e ha dovuto pagare una mora molto alta per non aver saldato nei tempi giusti la sanzione. Inizia così ad agitarsi perché teme di non farcela a raccogliere tutti i soldi in tempo e a quel punto interviene Onesimo che dice alla zia di avere dei soldi da parte dal suo soggiorno in Germania e di poter far fronte al pagamento della multa. Cosme si reca da Maqueda per sapere se la marchesa ha acconsentito ai lavori della miniera ma riceve dal braccio destro di Isabel delle brutte notizie. I lavori di adeguamento degli scavi per ora sono sospesi e agli operai non resta che lavorare in condizioni pericolose se non vogliono perdere il lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA