Il Segreto/ Anticipazioni puntata 10 luglio 2020: Raimundo picchiato a sangue!

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 10 luglio, Don Julian anche se si sente male riesce lo stesso a raccontare tutto quello che ha scoperto a Francisca ma la donna, che non vuole che la verità venga a galla, lo lascia morire senza dargli le medicine che potrebbero salvarlo e questo non farà altro che confermare che è proprio lei la dark lady della soap spagnola. Intanto Raimundo, dopo aver ricevuto un no alla richiesta di un prestito, sembra ancora sconvolto e quando tarda a tornare, Emilia preoccupata lo fa cercare dai fratelli Castañeda che lo recuperano privo di conoscenza in un bosco, vittima di una brutale aggressione. Cosa è successo al locandiere?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa ed Emilia hanno scoperto le prove che dimostrano che Martin è il figlio della ragazza. La levatrice è intenzionata a parlare con Tristan per raccontargli tutto e avere finalmente la possibilità di crescere suo figlio. Emilia sconsiglia all’amica di parlare con l’uomo ma la ragazza è molto decisa a rimettere le cose a posto. Si reca, quindi, a casa di Tristan ma la cameriera che la accoglie le dice chiaramente che non è la benvenuta da parte dei padroni e che quindi è meglio che non si faccia vedere in giro. Pepa non riesce a parlare con Tristan, che è andato dalla moglie in ospedale, e quindi torna alla locanda dove incontra Don Julian che vuole sapere per quale motivo stia tormentando Angustias, rubando il suo referto e facendo di tutto per avvicinare la famiglia. Pepa racconta allora della nascita di Martin e del fatto che lui sia suo figlio e non Tristan e Angustias. Il medico non le crede, però, e decide di andare subito alla villa, portandole via la cartella clinica. Durante il viaggio il medico legge le carte e capisce che Pepa non mente ma si sente male e ha un infarto. Soledad scrive una lettera a Juan per dirgli che è fiera del fatto che lui abbia avuto la possibilità di entrare in una scuola di Parigi ma che sa già che sentirà moltissimo la sua mancanza. Intanto Juan è in procinto di partire e saluta tutta la sua famiglia. Durante una sosta dal viaggio, Juan parla con Adolfo e si rende conto che l’idea di lasciare la sua casa, la sua famiglia e soprattutto Soledad lo fanno soffrire molto, quindi decide di tornare a Puente Viejo per non separarsi dalle persone che ama. Si reca, quindi, subito da Soledad per dirle che ha deciso di restare per il suo amore e i due si baciano appassionatamente, non rendendosi conto che Francisca è nascosta dietro una finestra e ha visto tutto.

Angustias promette al suo medico che, se le leveranno la camicia di forza, saprà controllare i suoi nervi. Il dottore concede alla donna anche la possibilità di incontrare suo marito Tristan e questo fa molto agitare Angustias che richiede subito specchio, spazzola e cosmetici per farsi bella per la visita del compagno. Quando Tristan arriva, la donna sembra essersi rimessa completamente in sesto e chiede di poter vedere il figlio Martin e di tornare a casa. Poi racconta a Tristan di aver ricevuto una visita di Pepa che l’ha tormentata con la storia dell’incendio ma l’uomo non crede alle sue parole, nonostante Angustias gli dica che sono tante le persone invidiose che tramano contro la loro felicità. Subito dopo Tristan va da Pepa perché ha saputo da Mariana che la giovane è andata a cercarlo ma la levatrice, ora che non ha più i documenti, non se la sente di raccontare la verità. Raimundo si rivolge ad un usuraio per avere il prestito che gli occorre: gli interessi sono davvero enormi ma è l’unica strada percorribile per avere il denaro che gli occorre per la locanda. La figlia Emilia è preoccupata perché non vede il padre da diverse ore così, facendo qualche domanda in giro, scopre che è a Villa Alpanda perché ha un appuntamento con un uomo poco raccomandabile.



