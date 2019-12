Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 dicembre: Antolina ucciderà Elsa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 DICEMBRE

Nella puntata de Il Segreto dell’undici Dicembre, Elsa si sentirà improvvisamente male. La ragazza sarà sola in casa, in quanto Isaac non è con lei. Ad un certo punto nell’abitazione della giovane arriverà Antolina. Quest’ultima, nel vedere che la Laguna è in difficoltà, deciderà di darle i farmaci per farle superare la crisi che sta avendo. Consuelo racconterà successivamente ad Isaac che la sua ex compagna ha salvato Elsa. Il giovane, allora, crederà che Antolina sia veramente cambiata. Ad un tratto, dunque, la Ramos chiederà ad Isaac se lei potrà prendersi cura della Laguna. Irene e Raimundo continueranno ad indagare sul conto di Fernando. La donna infatti domanderà ad Anacleto di fornirle delle prove sul Mesia, a partire dal momento in cui l’uomo ha iniziato la sua relazione amorosa con Maria Elena. Prudencio, alla fine, deciderà definitivamente di non consegnare il denaro all’uomo che voleva 50 mila pesetas. Lola, infine, si recherà da Donna Francisca e le dirà che non vuole lavorare per conto della matrona. La ragazza non sarà più la spia della Montenegro.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle precedenti puntate de Il Segreto, abbiamo visto che Maria è venuta a sapere da un medico, contattato da Fernando, che lei dovrà trascorrere il resto della sua vita sulla sedia a rotelle. Questa notizia ha sconvolto la ragazza, che ha cercato conforto in Fernando. La giovane, però, non sospetta che dietro a questa storia ci sia proprio il Mesia, il quale ha pagato il dottore per mentire alla Castaneda, poiché desidera che la ragazza non riacquisti più l’uso delle gambe, e sia dipendente in tutto per tutto da lui. Irene e Matias hanno cercato di capire chi possa aver sparato a Mauricio. I due comunque desiderano che la faida tra Francisca e Severo termini il prima possibile, in quanto questa guerra ha causato la morte e la sofferenza di parecchie persone innocenti. Mauricio, intanto, ha confessato a Raimundo di non essere riuscito a vedere in faccia il cecchino che lo ha ferito. La Montenegro, poi, ha contattato Lola, dicendole di convincere Purdencio a consegnare ad un uomo, mandato da lei, un prestito di 50 mila pesetas. NeLl’episodio del Segreto del 10 Dicembre, Lola decide di non seguire più gli ordini di Donna Francisca. La ragazza, infatti, avrebbe dovuto spingere Prudencio a consegnare del denaro in prestito ad un uomo misterioso. La giovane, però, ad un certo punto cambia idea ed avverte il suo fidanzato di non dare i soldi a quello sconosciuto, che lavora al servizio della Montenegro. Dall’altra parte Prudencio non sembra intenzionato a concedere il prestito di 50 mila pesetas, e ancora non sa che dietro a questa vicenda c’è lo zampino di Francisca, che sta cercando di mettere nei guai l’Ortega. Irene, nel frattempo, inizia a sospettare che la faida tra Severo e la Montenegro sia stata causata da Fernando. La donna, quindi, chiede aiuto a Meliton, affinché i due cerchino insieme delle prove contro il Mesia. Anche Raimundo incomincia ad essere sospettoso nei confronti di Fernando e indaga su di lui, poiché sente di non fidarsi più del ragazzo. Contemporaneamente, Francisca sta tentando di capire chi possa averle sparato. Isaac ed Elsa, quindi, discutono animatamente, a causa di Antolina, e alla Laguna viene improvvisamente la febbre alta. Infine, Fernando si accorge che Maria sente parecchio la mancanza dei suoi bambini. Il giovane dunque convince la Castaneda ad andare a fare una visita ai figli in collegio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA