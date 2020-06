Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 giugno: Dolores nuovamente nei guai

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 11 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 11 giugno, Dolores sta per finire nuovamente nei guai per la sua decisione di tenere aperto l’emporio fino a mezzanotte. Nonostante sia stata avvertita da Marcela che è contro la legge, la bottegaia continua nella sua intenzione di effettuare l’orario prolungato e rischierà seriamente una nuova e pesante multa. Alla miniera, invece, purtroppo le cose non andranno per il verso giusto e purtroppo si scoprirà che Cosme è morto sotto le macerie dello scavo. Questa triste notizia scatenerà la rabbia di tutti gli operai che se la prenderanno con Isabel e i suoi figli, colpevoli di non aver voluto mettere in sicurezza le gallerie della miniera. Il tentativo di riappacificazione di Marta non avrà l’esito previsto perché Rosa si dichiarerà assolutamente non disponibile a perdonare la donna che ha provato a portarle via l’uomo che ama. Questo atteggiamento indispettirà Marta che già soffre per aver messo da parte il suo cuore e la spingerà ad una reazione inaspettata.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. L’incontro a casa Solozabal procede in modo molto imbarazzante. Da una parte c’è Rosa che non vede l’ora di poter convolare a nozze con Adolfo, dall’altro il marchesino che, pur conscio delle sue responsabilità alle quali non vuole sottrarsi, cerca di prendere le cose con calma perché in cuor suo sa benissimo di amare solo Marta. La ragazza non è felice della situazione e gli sguardi che si scambia con Adolfo mandano in panico la sorella. Inoltre Don Ignacio, pur avendo dato il suo benestare al corteggiamento, ha imposto ai due ragazzi almeno un anno di fidanzamento per poi acconsentire alle nozze, se ancora lo vorranno. Tuttavia i due neo fidanzati si potranno vedere solo in compagnia di un’altra persona della famiglia, per cui al loro primo appuntamento è lo stesso Ignacio a voler essere presente. Rosa scalpita ma per Adolfo è l’occasione di poter mettere un po’ di distanza fra lui e la sua futura moglie senza destare sospetti. Marta confida le sue pene d’amore a Manuela la quale le consiglia di provare a riappacificarsi con la sorella ma ogni tentativo provato falla maggiore delle sorelle Solozabal fallisce miseramente. Manuela si fa consegnare da Carolina la lettera che la ragazza ha scritto alla madre dicendole che si occuperà lei della spedizione. Invece, appena è al riparo dagli sguardi indiscreti, nasconde la missiva in un cassetto insieme a tutte le altre.

Una lettera è anche motivo di ansia per Antonita che è convinta di aver perso quella che la marchesa le aveva affidato in custodia. Quando lo confessa fra le lacrime alla sua padrona, però, si scopre che la busta era sempre stata dove Isabel l’aveva nascosta. La donna, dopo aver sgridato la domestica, si nasconde nel suo studio per leggera e si scopre così che è la lettera di un suo amante che le descrive tutto il suo amore e la esorta a non preoccuparsi perché non rivelerà mai a nessuno della loro relazione clandestina. Subito dopo la marchesa si reca da Francisca per portarle la colazione e, senza farsi vedere, versa nella tazza della donna un pesante tranquillante. Alicia dà appuntamento a Matias con una scusa e lo mette con le spalle al muro perché vuole sapere perché da qualche tempo la evita in tutti i modi. L’uomo sta per rivelarle che è tornato con sua moglie ma all’improvviso vengono interrotti da Damian che li avvisa che c’è stato un incidente alle miniere. Il Castañeda corre insieme all’uomo sul posto e trova Tomas e Adolfo che, insieme a Maqueda, stanno organizzando una squadra di soccorso. In fondo al pozzo, le cui pareti hanno ceduto, c’è Cosme con la sua squadra e si deve far presto per salvarli.



