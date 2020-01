Il Segreto/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: il tentativo di Raimundo

Il Segreto, anticipazioni puntata 12 gennaio 2020

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi tutti gli appassionati della soap spagnola Il Segreto hanno dovuto aspettare oggi, domenica 12 gennaio 2020. Ripresa la programmazione classica infatti, il sabato Il Segreto ed Una Vita non vanno in onda e vengono sostituiti da Amici. Stando a quanto riportato dagli spoiler l’appuntamento di domenica su Canale 5 ci permetterà di assistere al tentativo di Raimundo di mettere in guardia la Castaneda. L’Ulloa infatti proverà ad aprire gli occhi della nipote sul vero volto di Fernando, ma la donna non lo ascolterà. Anzi, finirà addirittura per prendere le difese del Mesia, ormai convinta che sia l’unico ad avere davvero a cuore la sua salute. Esteban Fraile sarà ritenuto il solo responsabile degli attentati di Puente Viejo, tanto che Carmelo si recherà in compagnia di Fernando a Belmonte per vendicare la morte delle loro mogli. La confessione scritta trovata dopo la morte del sindaco di Belmonte sembra non lasciare alcun dubbio. Ma è andata veramente così? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

I riflettori che si sono accesi ieri su Il Segreto ci hanno permesso di vedere Maria sempre più sottomessa alle cure di Dori. L’infermiera sembra infatti provare gioia nell’infliggere alla povera donna sofferenze terribili e la sensazione che le dona impedisce alla Castaneda di dormire sonni tranquilli. Ad avere gli incubi però non è solo Maria. Se l’insistenza di Fernando per farle riassumere Dori Vilches ha finito per agitare i suoi sonni, neppure Puente Viejo può trascorrere notti serene e sembra che anche dietro alle loro preoccupazioni vi sia ancora il Mesia. Sembra infatti esserci proprio lui dietro al progetto che vedrà la città completamente sommersa dalle acque per far posto ad un bacino idrico.

Prudencio intanto, insospettito dalle insinuazioni fatte da Francisca, deciderà di affrontare Lola per conoscere la verità e sapere dalla donna se davvero nel suo passato nasconde un omicidio. L’ira della Montenegro sembra interessare anche Lola oltre a Severo e Carmelo. Convinta ancora che dietro i sanguinosi episodi di Puente Viejo si nascondano in realtà i due uomini, Francisca medita la sua vendetta. A niente serve la convinzione di Raimundo, che invece è sicuro dell’innocenza dei due e sospetta che dietro a tutto vi sia in realtà Fernando. Dopo aver chiesto a Mauricio di attendere il suo ritorno prima di eseguire qualsiasi ordine impartito da sua moglie l’Ulloa parte diretto alla capitale, dove spera di trovare le risposte ai suoi dubbi.



