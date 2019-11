Il Segreto/ Anticipazioni puntata 12 novembre: Carmelo denuncia Severo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 NOVEMBRE

Nella prossima puntata de Il Segreto, Matias si sentirà meglio dopo essersi sottoposto all’operazione. Dall’altra parte Maria continuerà a non poter muovere le gambe e a soffrire parecchio. Francisca e Raimundo allora cercheranno di aiutare la nipote, ma non sarà per niente semplice. Prudencio capirà di amare moltissimo Lola, la quale, dopo aver visto Francisca alla cantina, chiederà al giovane chi sia per lui la Montenegro. Elsa penserà ancora che le resti poco da vivere. La ragazza è molto triste, a differenza di Isaac che, dopo aver parlato con il dottor Zabaleta, crederà ancora che si possa trovare una cura adatta per la malattia dell’amata. Prudencio proseguirà a corteggiare Lola. Quest’ultima incomincerà dunque a non sopportare la gelosia del ragazzo, che è troppo opprimente nei suoi confronti. Carmelo racconterà a Severo che il presunto testimone dell’attentato era solo un ladro e un truffatore. L’identità di chi ha fatto esplodere la bomba rimarrà per il momento ancora un mistero.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi de Il Segreto, abbiamo visto che la bomba fatta esplodere al matrimonio di Fernando ha causato la morte di Maria Elena. Per questo attentato, Matias sta rischiando di perdere la vista, e il giovane ha chiesto quindi ad Isaac di prendersi cura della sua famiglia, qualora lui morisse. Dopo l’esplosione della bomba, tutti i sospetti sembrano cadere su Severo Santacruz. Elsa, essendo molto malata, ha cercato in tutti i modi di interrompere la sua relazione con Isaac e il falegname sta provando a scoprire cosa stia nascondendo la sua amata. Maria è venuta a sapere dal dottor Zabaleta che lei è fuori pericolo, ma che al momento è paralizzata. Il medico le ha detto che non sa ancora se la giovane potrà ritornare a camminare. Questa notizia ha mandato nello sconforto Fernando, che ha minacciato di vendicarsi di tutte le persone che sono coinvolte nell’attentato. Don Berengario allora ha provato a consolare il giovane Mesia, senza però riuscirci. Nel frattempo, Lola si è sentita inquieta, a causa della somma di denaro che ha trovato e ha temuto che si sia trattata di una trappola di Prudencio ai suoi danni. Dopo varie insistenze da parte di Isaac, Elsa gli ha confessato di essere molto malata e che le restano forse pochi giorni di vita. Nell’episodio dell’undici Novembre del Segreto, Matias continua a stare molto male a causa dei suoi problemi all’occhio. Marcela è parecchio preoccupata per la salute del marito. Il ragazzo, ad un tratto, viene a sapere che potrebbe guarire, ma che ha bisogno di sottoporsi ad un’operazione. Intanto, alla Villa si respira un’aria di disperazione profonda. Maria soffre abbastanza per la sua paralisi e le uniche persone, che riescono a regalarle un poco di spensieratezza, sono i suoi figli. La donna però capisce che deve assolutamente lottare per riprendersi la sua vita, anche per il bene dei suoi bambini. Ad un certo punto, Meliton comunica a Francisca e Raimundo che c’è un uomo che dice di aver visto chi ha fatto esplodere la bomba. Carmelo è convinto che Severo stia nascondendo qualcosa, quindi prega l’amico di confessargli cosa stesse facendo quando c’è stato l’attentato. Dopo aver aver saputo da Elsa che lei sta per morire, Isaac crede che anche per la malattia della ragazza esiste una cura. Il giovane incontra allora il dottor Zabaleta che gli dice che al momento la sua amata non può guarire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA