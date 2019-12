Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Isaac ad un bivio ma…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 DICEMBRE

Nella puntata de Il Segreto di oggi, 13 dicembre, Isaac dirà ad Elsa che lui ha fatto una scelta importante. Il carpentiere avvertirà la Laguna che ha deciso di permettere ad Antolina di assisterla, quando la ragazza si trova sola in casa. La compagna di Isaac all’inizio rimarrà sorpresa dalla decisione del suo fidanzato. Successivamente, però, Elsa condividerà la scelta di Isaac e non avrà più dubbi al riguardo. Consuelo e Marcela non riusciranno proprio a capire come mai il carpentiere abbia fatto quella proposta ad Antolina, ma non potranno più far cambiare idea all’uomo. La Ramos, allora, andrà a vivere nell’abitazione di Isaac ed Elsa. Mentre si troverà in quella casa, Antolina vedrà che i due ragazzi si amano tanto, e che l’amore che il carpentiere sente per la Laguna non lo ha mai provato nei suoi confronti. Infine, Maria comprenderà di provare qualcosa di forte per Fernando Mesia, e capirà che il ragazzo sta occupando un posto sempre più importante nel suo cuore.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata del 12 dicembre de Il Segreto, Severo si reca nella camera di Carmelito. Nel momento in cui l’uomo arriva nella stanza del piccolo, fa una scoperta sconvolgente. Il Santacruz, infatti, vede per terra dei vestiti insanguinati. L’uomo si sente raggelare dentro, dato che teme che a Carmelito possa essere successo qualcosa di serio. Ad un certo punto, Severo riesce a scovare il bambino e comprende che al piccino non è accaduto nulla di grave. Carmelito, quindi, ha un piccolo graffio e niente di più. Nel frattempo Isaac, dopo essere venuto a conoscenza da Consuelo che Antolina non ha esitato ad aiutare Elsa nel corso di una crisi, comprende di aver sbagliato a trattare la Ramos in malo modo. Il giovane capisce che forse la sua ex moglie si è trasformata veramente in una donna generosa e buona. A causa di ciò, Isaac incarica Antolina di prendersi cura di Elsa, quando lui non è in casa. La Ramos accetta la proposta del ragazzo, poiché spera di potersi sbarazzare una volta per tutte della Laguna, che è la sua rivale in amore. Prudencio, infine, si convince sempre di più che Lola non sia stata una persona completamente onesta nei suoi confronti, e fa di nascosto delle indagini sulla sua fidanzata. Nei precedenti episodi del Segreto, abbiamo visto che Elsa sta vivendo un momento difficile. La ragazza non sta riuscendo proprio ad accettare il fatto che la Ramos sia ritornata a Puente Viejo. Inoltre, la Laguna sospetta che la giovane abbia finto di essere cambiata e teme che possa farle del male da un momento all’altro. Dall’altra parte, Antolina vuole far credere a tutti di essere diventata una persona diversa, in quanto spera di potersi di nuovo riavvicinare ad Isaac e incominciare a frequentarlo come un tempo. Carmelo è ancora offuscato dall’odio nei confronti di Donna Francisca. Il sindaco non è riuscito ad accettare la perdita di Adela. Non riesce a spiegarsi quindi il perché della tragedia che ha colpito la moglie. Raimundo e Irene hanno preso una decisione importante. I due hanno stretto un accordo, secondo il quale devono essere in grado di dimostrare a tutti che Fernando ha tentato di far del male alla famiglia di Severo e a quella della Montenegro. Maria poi è inconsolabile, poiché il medico assoldato dal Mesia le ha comunicato che dovrà restare per sempre sulla sedia a rotelle.

