Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 marzo 2020: chi ha avvelenato l’acqua?

Il Segreto, anticipazioni puntata 13 marzo 2020

Il Segreto torna in onda su Canale 5 oggi 13 marzo 2020. Si è chiusa la puntata di ieri con il dubbio che l’acqua potabile di Puente Viejo fosse avvelenata, si cerca di capire la fonte da dove sia partita la contaminazione, Carmelo, Severo e Raimundo sono in prima linea. Carmelo scopre che l’acqua è stata avvelenata e che a volere la distruzione del paese è Garcia Morales, ma Don Raimundo è convinto che non sia lui l’autore dell’avvelenamento. Intanto, Meliton, è alla ricerca delle mappe di Conrado al fine di trovare nuove sorgenti, riuscirà nell’impresa, il suo futuro cosa ha in serbo per lui? Lola e Prudencio si sposano e coronano il loro sogno d’amore.

Il Segreto, dove siamo rimasti

A proposito de Il Segreto andiamo a vedere dove siamo rimasti. L’allagamento e la diffusione del veleno sta mettendo a dura prova Donna Francisca gran parte dei suoi terreni risultano avvelenati dalle acque, la Montenegro vive un momento di grande tensione preoccupata per i suoi possedimenti. Il sindaco Carmelo cerca di capire chi abbia inquinato le acque con del veleno. Lola è stanca di nutrire sospetti nei confronti di Prudencio e su consiglio di Marcela, decide di affrontarlo, il suo atteggiamento proprio non la convince.

Puente Viejo è allo stremo l’allagamento delle terre con la dispersione del veleno non solo ha causato la moria del bestiame e del raccolto, ma sta per coinvolgere la salute degli stessi abitanti della cittadina. Si dubita che qualcuno dei cittadini possa aver perso la vita per aver bevuta l’acqua avvelenata. Il sindaco Carmelo cerca di indagare per apprestare le soluzioni al fine di ripristinare la situazione. Intanto, Lola e Pruidencio alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, si trovano ad affrontare una difficoltà, Mariacarmen si è fatta male e non potrà più esibirsi a loro matrimonio nel flamenco prospettato. Gracia sostituirà MariaCarmen come ballerina di flamenco nella compagnia, sta per realizzare il suo sogno, spinta e spronata dal marito Ipolito. Esther per paura che la madre rilevi il suo piano a Padre Berengario decide di accumulare il denaro raccolto dal padre e scappare via.



